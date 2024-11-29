Google VPN, ранее недоступный для Pixel Tablet, теперь можно скачать из Google Play Store. Обновление уже доступно для пользователей стабильной версии Android 15.

Источник изображения: Google

Pixel Tablet получил официальную поддержку VPN от Google. Владельцы планшета теперь могут загрузить VPN от Google из Play Store. Ранее, с выходом Android 15 QPR2 Beta 1, VPN был предустановлен на Pixel Tablet, однако пользователи со стабильной версией Android 15 не могли установить приложение из-за сообщения о несовместимости. Теперь эта проблема, по сообщению 9to5Google, полностью решена.



Ещё на прошлой неделе при попытке открыть страницу VPN от Google в Play Store на устройстве с Android 15 появлялось сообщение «Этот планшет несовместим с этим приложением». Сейчас ситуация изменилась, и пользователи стабильной версии Android 15 могут установить приложение и настроить сервис. Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Открыть» в Play Store.

Источник изображения: 9to5Google.com

Несмотря на доступность VPN в Play Store, Google пока не обновила документацию по поддержке сервиса. Официально VPN по-прежнему заявлен для «Pixel 7 и более поздних версий». Это уведомление было несколько странным, так как приложение было доступно для загрузки на Pixel Tablet, хоть и в течение короткого периода, в июне. Подключение работало, пока Google не отключила планшет от входа в систему с помощью обновления на стороне сервера и не обозначила его как несовместимый в Play Store.В настоящий момент VPN доступен через в Play Store в качестве официального решения и более надежен, чем загрузка VPN от сторонних компаний. Как пишет издание 9to5Google, Google никогда не обещала предоставлять услугу VPN для Pixel Tablet, поэтому это просто приятный бонус, который поможет унифицировать линейку устройств Pixel.