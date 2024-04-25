Теперь время, проведенное в игре до официального релиза, будет учитываться при расчете 2-часового лимита на возврат денег.

Компания Valve, владеющая платформой цифровой дистрибуции Steam, внесла изменения в политику возврата денежных средств за приобретенные видеоигры. Теперь время, проведенное в игре до ее официального релиза, будет учитываться при расчете двухчасового лимита, дающего право на полный возврат.



Согласно текущим правилам Steam, пользователь может вернуть полную стоимость купленной игры в течение 14 дней после покупки при условии, что ее игровое время не превышает 2 часа. Однако ранее существовала лазейка: если запустить игру через сервисы "Ранний доступ" или "Расширенный доступ" до официальной даты релиза, то проведенные часы не учитывались в данном лимите.



Теперь Valve закрыла эту возможность. Согласно обновленным правилам, абсолютно все игровое время, в том числе до выхода игры, идет в счет двухчасового ограничения на возврат средств. Исключение составляет только бета-тестирование игр. При этом 14-дневный срок на возврат будет отсчитываться именно с момента релиза, так что дополнительное время на принятие решения у пользователей по-прежнему есть.



Данные изменения направлены на борьбу со злоупотреблениями политикой возвратов на Steam. Ранее некоторые игроки использовали "Ранний доступ", чтобы пройти игру фактически бесплатно, а затем вернуть за нее деньги. Теперь такая возможность закрыта, ведь даже если формально запросить возврат после релиза, то время, потраченное на игру до него, может уже превысить лимит в 2 часа.



Таким образом Valve ужесточает контроль за возвратами игр, купленных до их официального выхода. Компания защищает интересы разработчиков и издателей, не позволяя пользователям злоупотреблять своей политикой.