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Nivan
Компания Valve изменила политику возврата денежных средств за игры в Steam
Теперь время, проведенное в игре до официального релиза, будет учитываться при расчете 2-часового лимита на возврат денег.

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Компания Valve, владеющая платформой цифровой дистрибуции Steam, внесла изменения в политику возврата денежных средств за приобретенные видеоигры. Теперь время, проведенное в игре до ее официального релиза, будет учитываться при расчете двухчасового лимита, дающего право на полный возврат.

Согласно текущим правилам Steam, пользователь может вернуть полную стоимость купленной игры в течение 14 дней после покупки при условии, что ее игровое время не превышает 2 часа. Однако ранее существовала лазейка: если запустить игру через сервисы "Ранний доступ" или "Расширенный доступ" до официальной даты релиза, то проведенные часы не учитывались в данном лимите.

Теперь Valve закрыла эту возможность. Согласно обновленным правилам, абсолютно все игровое время, в том числе до выхода игры, идет в счет двухчасового ограничения на возврат средств. Исключение составляет только бета-тестирование игр. При этом 14-дневный срок на возврат будет отсчитываться именно с момента релиза, так что дополнительное время на принятие решения у пользователей по-прежнему есть.

Данные изменения направлены на борьбу со злоупотреблениями политикой возвратов на Steam. Ранее некоторые игроки использовали "Ранний доступ", чтобы пройти игру фактически бесплатно, а затем вернуть за нее деньги. Теперь такая возможность закрыта, ведь даже если формально запросить возврат после релиза, то время, потраченное на игру до него, может уже превысить лимит в 2 часа.

Таким образом Valve ужесточает контроль за возвратами игр, купленных до их официального выхода. Компания защищает интересы разработчиков и издателей, не позволяя пользователям злоупотреблять своей политикой.

#steam #valve
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Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
Valve закрыла лазейку в правилах возврата средств в игровом сервисе Steam
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