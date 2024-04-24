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Nivan
Audi присоединяется к гонке программного обеспечения для автономного вождения
Компании Audi и Applied Intuition объединяют усилия в разработке технологий автономного вождения.

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Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал партнерство с калифорнийским стартапом Applied Intuition, специализирующимся на разработке программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Целью сотрудничества является создание полноценной программной платформы для реализации технологий автономного вождения в модельном ряду концерна Audi Group, куда входят марки Audi, Bentley, Lamborghini и Bugatti.

По словам основателя и гендиректора Applied Intuition Кассима Юниса, совместное решение двух компаний будет поддерживать различные функции и уровни автоматизации от продвинутых систем помощи водителю до полностью беспилотных автомобилей 3-4 уровня. При этом приоритетным направлением работ является обеспечение безопасности систем автономного вождения.

Со стороны Audi в проекте участвует вице-президент по разработке ADAS/AD Геро Кемпф. По его словам, технологии Applied Intuition позволят компании автоматизировать инженерные процессы на основе сценариев и данных. Кроме того, совместно разработанные решения смогут применяться как универсальные платформы для управления ответственными системами автономного вождения. То есть в будущем Audi может предлагать свои наработки в этой сфере и другим автопроизводителям.  

Хотя точные планы компаний относительно внедрения новых технологий в серийные автомобили пока не разглашаются, известно, что уже сейчас некоторые модели Audi оснащаются отдельными функциями автоматизированного вождения. Речь идет о системе удержания в полосе движения и адаптивном круиз-контроле.

В то же время конкуренты Audi также активно продвигают собственные разработки в этой области. В частности, в прошлом году Mercedes-Benz получил разрешение для запуска роботакси 3 уровня автоматизации в Неваде и Калифорнии, а Илон Маск пытается стимулировать продажи пакета Tesla Full Self-Driving для автопилота моделей Tesla, несмотря на происшествия с участием этой системы.

Альянс Audi и Applied Intuition представляет собой еще один шаг к повсеместному внедрению технологий самоуправляемых автомобилей. Хотя этот процесс идет не так быстро, как ожидалось изначально, все больше крупных компаний вовлекаются в гонку за лидерство в сфере автономного транспорта. А значит, появление по-настоящему беспилотных автомобилей – это лишь вопрос времени.

#автопилот #audi #автономное вождение #автономное управление #applied intuition
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