Разработчик популярного инструмента Tiny11, для модификации Windows 11, полностью переписал его с нуля, сделав гораздо более функциональным.

NTDEV, разработчик популярного инструмента моддинга Tiny11 - облегчённой версии Windows 11, недавно анонсировал значительное обновление своего продукта. В сообщении в Twitter NTDEV заявил, что Tiny11 теперь представляет собой гораздо более гибкое и универсальное решение, позволяющее модифицировать любую версию Windows 11.



Ранее Tiny11 имел ограничения в том, какие версии Windows 11 он мог модифицировать. Теперь же, благодаря переходу на улучшенные возможности сценариев PowerShell, Tiny11 может применяться к любым версиям Windows 11, включая различные сборки, языковые версии и архитектуры процессоров.



Согласно NTDEV, весь код Tiny11 теперь написан на PowerShell, который обеспечивает гораздо большую гибкость и производительность по сравнению со старой "пакетной" версией. Для использования нового Tiny11 пользователям рекомендуется установить для PowerShell политику выполнения "Неограниченно", чтобы избежать проблем при запуске скриптов.



Помимо сценариев PowerShell, в Tiny11 включено несколько сторонних исполняемых файлов. Это утилита oscdimg.exe для создания загрузочных образов, и еще один файл для обхода принудительной авторизации через учетную запись Майкрософт при установке Windows 11.



Напомним, что Tiny11 позволяет за счет удаления предустановленных приложений, телеметрии и других "лишних" компонентов, значительно облегчить Windows 11. Кроме того, благодаря модификациям в Tiny11 можно установить Windows 11 на технику, официально несовместимую с этой ОС.



За последний год NTDEV несколько раз выпускал экстремально оптимизированные сборки Tiny11, способные работать всего на 2 ГБ ОЗУ или даже 100 МБ. Правда версия на 100 МБ была настолько урезанной, что даже не имела графического интерфейса. По словам разработчиков, в планах дальнейшее улучшение функционала Tiny11 и более регулярные апдейты, чем прежде.



Чтобы опробовать обновленный Tiny11, достаточно скачать любой ISO-образ Windows 11 с сайта Microsoft и следовать инструкциям от NTDEV. Утилита открывает практически безграничные возможности по настройке и оптимизации "одиннадцатой" Windows под конкретные нужды пользователя.