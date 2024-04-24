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Nivan
NTDEV выпустила новую версию инструмента Tiny11, которой требуется всего 2 ГБ ОЗУ
Разработчик популярного инструмента Tiny11, для модификации Windows 11, полностью переписал его с нуля, сделав гораздо более функциональным.

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NTDEV, разработчик популярного инструмента моддинга Tiny11 - облегчённой версии Windows 11, недавно анонсировал значительное обновление своего продукта. В сообщении в Twitter NTDEV заявил, что Tiny11 теперь представляет собой гораздо более гибкое и универсальное решение, позволяющее модифицировать любую версию Windows 11.

Ранее Tiny11 имел ограничения в том, какие версии Windows 11 он мог модифицировать. Теперь же, благодаря переходу на улучшенные возможности сценариев PowerShell, Tiny11 может применяться к любым версиям Windows 11, включая различные сборки, языковые версии и архитектуры процессоров.  

Согласно NTDEV, весь код Tiny11 теперь написан на PowerShell, который обеспечивает гораздо большую гибкость и производительность по сравнению со старой "пакетной" версией. Для использования нового Tiny11 пользователям рекомендуется установить для PowerShell политику выполнения "Неограниченно", чтобы избежать проблем при запуске скриптов.

Помимо сценариев PowerShell, в Tiny11 включено несколько сторонних исполняемых файлов. Это утилита oscdimg.exe для создания загрузочных образов, и еще один файл для обхода принудительной авторизации через учетную запись Майкрософт при установке Windows 11.

Напомним, что Tiny11 позволяет за счет удаления предустановленных приложений, телеметрии и других "лишних" компонентов, значительно облегчить Windows 11. Кроме того, благодаря модификациям в Tiny11 можно установить Windows 11 на технику, официально несовместимую с этой ОС.

За последний год NTDEV несколько раз выпускал экстремально оптимизированные сборки Tiny11, способные работать всего на 2 ГБ ОЗУ или даже 100 МБ. Правда версия на 100 МБ была настолько урезанной, что даже не имела графического интерфейса. По словам разработчиков, в планах дальнейшее улучшение функционала Tiny11 и более регулярные апдейты, чем прежде.

Чтобы опробовать обновленный Tiny11, достаточно скачать любой ISO-образ Windows 11 с сайта Microsoft и следовать инструкциям от NTDEV. Утилита открывает практически безграничные возможности по настройке и оптимизации "одиннадцатой" Windows под конкретные нужды пользователя.

#windows 11 #моддинг пк #ntdev #tiny1 #windows 11 pro 22h
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