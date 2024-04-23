Asus, Lenovo и Microsoft будут первыми, кто выпустит гарнитуры на базе ОС Meta.

На протяжении многих лет компания Meta* (ранее Facebook*) придерживалась стратегии закрытых систем, аналогичной подходу Apple, сохраняя полный контроль над разработкой аппаратного и программного обеспечения для своих VR-шлемов. Однако в последнее время Meta* решила кардинально изменить подход, перейдя к более открытой модели, напоминающей экосистему Android.



Первым шагом стало переименование операционной системы для VR-шлемов Meta с Meta Quest Platform на Meta Horizon Platform. Название Horizon ранее уже использовалось компанией для своих проектов в области VR и AR, в частности для социальных приложений и рабочих сред. Пока неясно, будет ли Meta* полностью отказываться от бренда Quest для собственных устройств или оставит его только для шлемов собственной разработки. Однако очевидно, что для сторонних производителей будет использоваться бренд Horizon.



Уже известно о трех крупных технологических компаниях, которые планируют выпустить VR-шлемы на базе платформы Meta Horizon: Asus, Lenovo и Microsoft. Asus разрабатывает игровую модель, Lenovo ориентируется на производительность и бизнес-применения, а совместно с Microsoft будет создана лимитированная серия шлемов в стиле Xbox. Поклонники Xbox уже давно просили собственный VR-шлем, чтобы конкурировать с PlayStation VR на приставках Sony.



Все анонсированные модели, включая шлемы сторонних производителей, как ожидается, будут работать на мобильных чипсетах Snapdragon, как и текущие устройства линейки Meta Quest. Поэтому не совсем ясно, чем новые шлемы будут принципиально отличаться от прежних, кроме внешнего вида в случае версии Xbox.



Тем не менее, переход к открытой модели является важным стратегическим шагом для Meta*. Компания готова пожертвовать частью контроля над аппаратными решениями для VR, чтобы привлечь больше партнеров и разработчиков к своей экосистеме.



Помимо аппаратного обеспечения, Meta* планирует расширить открытость и на уровне контента. В частности, магазин приложений для VR-шлемов будет модифицирован для более простого доступа к экспериментальным играм из секции App Lab. Также компания призывает Google выпустить версию своего магазина приложений Play для VR-шлемов на платформе Meta Horizon.



Пока неизвестна точная дата выхода анонсированных VR-шлемов от сторонних производителей и их стоимость.

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