Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Sega Toys отзывает роботов-кошек в Японии из-за самовозгорания
Футуристические игрушки-кошки компании Sega Toys провалили старт продаж. Выяснилось, что их мех воспламеняется во время работы.

реклама

Недавний отзыв линейки игрушек-роботов Kimit Ragdoll компанией Sega Toys вызвал беспокойство среди производителей электронных домашних питомцев. Эти реалистичные роботы-кошки были представлены как альтернатива живым домашним животным, однако уже через два месяца после выхода на рынок их пришлось отозвать из-за опасности возгорания.

Причина инцидента в том, что настоящий мех Kimit Ragdoll при контакте с внутренними двигателями роботов начинал тлеть и дымиться. К счастью, никто из владельцев пока не пострадал, однако подобные происшествия бросают тень на всю отрасль электронных питомцев.

В последние годы такие устройства пользуются растущей популярностью в Японии и других странах Азии. Люди, не имеющие возможности или желания заводить животное, охотно покупают имитацию кошки или собаки. Однако инцидент с Kimit Ragdoll показал, что производители порой пренебрегают элементарными мерами безопасности.

Помимо риска возгорания, есть и другие аспекты, вызывающие обеспокоенность. Например, насколько этично продвигать подобные игрушки как полноценную замену живому существу? Не формирует ли это у потребителей искажённое представление о питомцах.

#япония #sega toys
+
Написать комментарий (0)
2 вертолета ВМС Японии потерпели крушение в Тихом океане
Компании Sega пришлось отозвать своих робо-котиков с продаж из-за технических проблем
Nvidia, Microsoft и Oracle анонсировали многомиллиардные инвестиции в экономику Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
9
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
В России началось реальное импортозамещение
1
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
1
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
2 функции One UI 6.1, которые продлят срок службы вашего аккумулятора
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
1
TikTok намерен отстранить от должности руководителя, которому поручили отражать претензии США
+
Армия РФ начала применять обновлённую «Герань-2» – дрон-камикадзе стал ещё более точным и опасным
+
Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
1
Lenovo представила свой новый интеллектуальный дверной замок E20
1
Ученые Сиднейского университета определили лучшее время дня для занятий спортом
1
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
3
Wien Energie построила солнечную электростанцию на 1,4 МВт на крышах автобусных гаражей
1
Forbes: Летнее наступление войск РФ станет для Киева разгромом всех победных идей и полным провалом
+

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
28
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
30
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
8
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
27
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
357
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
12
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
31
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
5

Сейчас обсуждают

Alxndr
02:29
" Настройка мощности - Увеличьте целевую мощность до 110%..." "Автор" видимо не в курсе что изменение power limit заблокировано начиная с RTX 3xxx и RT 7xxx, и параметр этот, если сильно повезет можно...
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
Александр Жолудев
02:29
КГАМ
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
bog098
02:23
Ну да, ведь ретейл ввозил паки железа в пределах 1к евро, а не платит коммерческие пошлины
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Илья Коваленко
02:19
Чем лучше?
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
Denys Denzerø
02:06
Ну и дичь а не статья
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
Аслан Нагаев
02:04
А ещё у нас в запасе 5 плойка. Дальше бомби)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Вячеслав Безруков
01:42
Дайте две!
GALAX выпустила однослотовую видеокарту RTX 4060 TI MAX
Dante1980
01:35
Расскажи, какого это считать себя центром вселенной и думать, что мир вращается только вокруг вас? Я за 20 последних лет ни разу не пользовался презервативом. Полностью здоров, все дети плановые. Види...
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
Апрон Лихтман
01:30
Пока читал из глаз кровь потекла. Автору нужно было для начала проверить текст на ошибки. Ладно там где нибудь в соцсетях писать, а то пишет на серьезном сайте и куча орфографических ошибок. Уже понят...
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Аслан Нагаев
01:28
Инет перестал ловить через месяц пользования данной маткой. Сборка плюс минус такая же. Не берите эту мать. Как и мне советовали, а я не послушал
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем