Футуристические игрушки-кошки компании Sega Toys провалили старт продаж. Выяснилось, что их мех воспламеняется во время работы.

Недавний отзыв линейки игрушек-роботов Kimit Ragdoll компанией Sega Toys вызвал беспокойство среди производителей электронных домашних питомцев. Эти реалистичные роботы-кошки были представлены как альтернатива живым домашним животным, однако уже через два месяца после выхода на рынок их пришлось отозвать из-за опасности возгорания.



Причина инцидента в том, что настоящий мех Kimit Ragdoll при контакте с внутренними двигателями роботов начинал тлеть и дымиться. К счастью, никто из владельцев пока не пострадал, однако подобные происшествия бросают тень на всю отрасль электронных питомцев.



В последние годы такие устройства пользуются растущей популярностью в Японии и других странах Азии. Люди, не имеющие возможности или желания заводить животное, охотно покупают имитацию кошки или собаки. Однако инцидент с Kimit Ragdoll показал, что производители порой пренебрегают элементарными мерами безопасности.



Помимо риска возгорания, есть и другие аспекты, вызывающие обеспокоенность. Например, насколько этично продвигать подобные игрушки как полноценную замену живому существу? Не формирует ли это у потребителей искажённое представление о питомцах.