Клиенты TSMC заплатят больше за чипы с новых заводов в Аризоне и Германии.

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC в последние годы активно расширяется за пределы Тайваня. Компания строит заводы в США, Германии и Японии. Однако чипы, произведенные на этих новых фабриках, обойдутся заказчикам дороже. Как заявил глава TSMC Цзян Цзяньхун, клиенты, которые хотят, чтобы их чипы выпускались в конкретном регионе за пределами Тайваня, будут платить дополнительные расходы. При этом размер надбавки пока не уточняется.



Стоимость строительства и обслуживания заводов в США, Германии и Японии выше тайваньских. Поэтому TSMC намерена частично переложить эти расходы на плечи клиентов, что позволит компании сохранить целевую валовую маржу на уровне 53%.



В прошлом сообщалось, что чипы с новых заводов TSMC за рубежом могут стоить на 20-30% дороже аналогичной продукции с Тайваня. Хотя такая ценовая политика вряд ли понравится американским разработчикам чипов, они скорее всего будут использовать мощности в Аризоне для госзаказов и других менее чувствительных к стоимости направлений.



Таким образом, в условиях фрагментации полупроводниковой индустрии, затраты будут расти для всех игроков отрасли. Но TSMC намерена минимизировать разрыв за счет технологического лидерства и экономии на масштабе производства.