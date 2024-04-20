Larian Studios пообещали, что их новые игры в жанре RPG станут лучшими в истории студии.

После грандиозного успеха Baldur's Gate 3 разработчики из Larian Studios приняли смелое решение — они отказались от создания продолжения этой игры или дополнений к ней. Вместо этого команда решила сосредоточиться на абсолютно новых оригинальных проектах в жанре RPG.



По мнению критиков, это рискованный, но в то же время смелый шаг для независимой студии. Пока Larian Studios не раскрыли подробности о своих планах, за исключением намеков на возможный рестарт раннего доступа Baldur's Gate 3. Однако в недавнем обновлении разработчики поделились важной информацией. Оказывается, прямо сейчас Larian Studios работают сразу над двумя новыми проектами в жанре RPG с акцентом на свободу выбора игрока и увлекательный сюжет.



По словам главы студии Свена Винке, эти две игры могут стать лучшими работами Larian Studios за всю историю компании. И это о многом говорит, учитывая, что Baldur's Gate 3 получила все ключевые игровые награды последних лет. Сам Винке не скрывает волнения от того, над чем работает его команда. Он с воодушевлением говорит о сюжете и игровом процессе этих двух таинственных проектов и планирует как можно скорее показать их миру.



Пока разработчики держат интригу и не раскрывают конкретных деталей о своих новых RPG. Но в ближайшее время геймеры узнают больше об этих играх, которые обещают превзойти все предыдущие работы студии.