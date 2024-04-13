Компания Nvidia заявила, что проблемы со стабильностью в Raptor Lake связаны не с видеокартами, а с самими процессорами Intel.



Компания Nvidia в последних обновлениях драйверов для видеокарт GeForce порекомендовала владельцам процессоров Intel 13-го (Raptor Lake) и 14-го (Raptor Lake Refresh) поколений обращаться за техподдержкой непосредственно в Intel, если у них возникают проблемы со стабильностью системы.



Дело в том, что Nvidia стала получать большое количество жалоб от пользователей этих процессоров на различные сбои, ошибки и нестабильную работу ПК. В частности, пользователи жалуются на сообщения об ошибках нехватки видеопамяти, сбои и зависания на рабочем столе, особенно при компиляции шейдеров в играх и даже полное зависание ПК.



Эти проблемы возникают, как правило, при высоких нагрузках при запуске ресурсоемких игр и приложений, работе с графикой и видео, а также во время рендеринга.



Nvidia в своих рекомендациях подчеркивает, что причина не в видеокартах, а в нестабильной работе самих процессоров Intel последнего поколения. Поэтому для решения данных проблем необходимо обращаться именно в техподдержку Intel.



Такую позицию Nvidia подтверждает и сам Intel в лице своего инженера Томаса Ханнафорда. Он официально признал, что в компании знают о сообщениях пользователей о нестабильной работе Raptor Lake при высоких нагрузках. И также порекомендовал обращаться за помощью в службу поддержки Intel.



Кроме того, информацию о сбоях Raptor Lake подтвердили и разработчики популярного игрового движка Unreal Engine 5. Они также столкнулись с ошибками и сбоями при работе с этими процессорами во время распаковки шейдеров, несмотря на то, что мощности ПК хватает с лихвой.



По предварительным данным, причиной проблем является неправильная настройка лимитов энергопотребления в BIOS материнских плат для этих процессоров. Из-за этого процессоры перегреваются и начинают нестабильно работать при высоких нагрузках.



В данной ситуации компании Intel и производители материнских плат собираются срочно решать эту проблему путем обновления BIOS и микрокодов для процессоров.