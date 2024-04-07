В инструменте для анализа микрокода появились упоминания о сокете AM5+. Предполагается, что он заменит текущий стандарт AM5 примерно в 2026 году.

Инструмент для анализа микрокода процессоров обнаружил данные о готовящихся AMD процессорах Granite Ridge. По слухам, AMD работает над обновленной версией своего процессорного разъема AM5, который получит название AM5+. Об этом свидетельствуют данные, обнаруженные в инструменте MC Extractor для извлечения микрокода процессоров.



Программа MC Extractor анализирует двоичные файлы микрокода CPU AMD и Intel и в последней версии инструмента появились упоминания о поддержке AM5+ и новых процессоров AMD с обозначением 00B40Fxx. Предположительно цифры 00B40Fxx являются кодовым названием Granite Ridge или Fire Ridge.



На данный момент неясно, будут ли процессоры 00B40Fxx использовать разъем AM5+ или нет. Возможно, это просто совпадение в файлах микрокода. Тем не менее, появление упоминаний о неанонсированном разъеме и процессорах вызывает интерес.



Если AM5+ действительно разрабатывается, то логично предположить, что это обновление текущего AM5, ориентированное на выход в 2026 году или позже. AM5+ может добавить поддержку новых технологий, таких как PCIe 6.0, USB 4 версии 2, DisplayPort 2.1. Также возможны изменения в схеме питания и разводке контактов.



Хотя AM5+ получит другое название, на физическом уровне это может быть прежний разъем AM5, который позволит снизить затраты на производство и обеспечить обратную совместимость новейших материнских плат с процессорами Ryzen 7000.



С другой стороны, AMD официально пообещала поддерживать AM5 как минимум до 2025 года. Это означает, что флагманские процессоры Ryzen 8000 серии Zen 5, которые выйдут в 2024 году, все еще будут использовать текущий разъем. Поэтому выход AM5+ можно ожидать не раньше 2026 с релизом потенциальных Zen 6 или Zen 7.



В любом случае, информация об AM5+ пока не имеет официального подтверждения. Возможно, это просто один из вариантов разработки, который в итоге не будет реализован. Придется подождать более конкретных утечек информации, чтобы понять планы AMD в отношении будущих платформ.