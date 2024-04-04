Компания AMD, после критики со стороны разработчиков, решила сделать часть кода платформы ROCm открытой, чтобы улучшить ее производительность в задачах ИИ.

Компания AMD недавно объявила о том, что собирается открыть исходный код некоторой части своего программного стека ROCm (Radeon Open Compute) и предоставить публичный доступ к дополнительной документацию по оборудованию. Данное решение продиктовано стремлением AMD улучшить свое программное обеспечение и экосистему для искусственного интеллекта.



Ранее компания подвергалась критике со стороны разработчиков, таких как Джордж Хотц из TinyGrad, за нестабильную поддержку драйверов для графических процессоров Radeon RX, что часто приводило к сбоям и некорректной работе оборудования. В качестве решения предлагалось сделать программное обеспечение Radeon и ROCm открытым, чтобы сообщество могло вносить исправления и оптимизации, сообщает сайт Wccftech.



Видимо, AMD прислушалась к этим отзывам и теперь намерена предоставить доступ к дополнительным компонентам ROCm. Кроме того, создан трекер "fuzzyHSA" для сбора обратной связи и предоставления оперативных обновлений. В ответах разработчикам AMD подчеркивает, что сосредоточена на выпуске обновлений прошивок для решения выявленных проблем.



На данный момент ROCm 6.1 уже обеспечивает поддержку потребительских видеокарт AMD последнего поколения: Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 7900 XTX, а также профессиональных Radeon Pro W7900 и W7800, что в сочетании с оптимизацией для ИИ создаёт в итоге мощную платформу.



Отметим, что AMD конкурирует в сфере решений для ИИ с CUDA от Nvidia и oneAPI от Intel. Первая в настоящий момент является безоговорочным лидером рынка, тогда как над oneAPI работают многие компании в попытке создать альтернативу. Возможно открытие исходного кода ROCm усилит позиции AMD в этой конкуренции.



Открытый подход может принести ряд преимуществ. Во-первых, сообщество разработчиков сможет оперативно находить и исправлять ошибки, не дожидаясь релизов от AMD. Во-вторых, появится возможность глубокой оптимизации под различные задачи и архитектуры. Наконец, расширится экосистема библиотек и фреймворков, совместимых с ROCm.



Вместе с тем, открытие кода несёт и определенную опасность, так как конкуренты смогут изучать технические решения AMD. Кроме того, фрагментация сообщества может замедлить развитие платформы в целом.



Чтобы минимизировать риски, AMD планирует поэтапное открытие кода. Сначала станут доступны наиболее стабильные компоненты и документация к ним. А чувствительные модули и системные библиотеки останутся закрытыми.