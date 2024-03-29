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Nivan
Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 в трех версиях, стоимостью от 30 000 долларов
Флагманская версия электромобиля Xiaomi SU7 Max может проехать без подзарядки до 800 км, а разгон составляет до 100 км/ч всего за 2,78 секунды.

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Компания Xiaomi официально вышла на рынок электромобилей, представив модель SU7. Этот автомобиль доступен в трех вариантах - Standard, Pro и Max. Они отличаются по цене и, соответственно, по техническим характеристикам.

Базовая модель SU7 Standard стоит от 215 900 юаней (около 30 000 долларов). Она оснащена аккумулятором BYD Blade емкостью 73,6 кВт*ч, который обеспечивает запас хода 700 км по стандарту CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 5,28 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. На этой модели установлена система помощи водителю Xiaomi Pilot Pro и заднеприводная силовая установка (RWD) мощностью 220 кВт с крутящим моментом 400 Нм.

SU7 Pro стоит 245 900 юаней (около 34 000 долларов), что сопоставимо с ценой на Tesla Model 3 в Китае. Эта модель оснащена большим аккумулятором CATL емкостью 94,3 кВт*ч, который увеличивает запас хода до 830 км. Также на ней установлена архитектура 800 В для более быстрой зарядки.

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Флагманская модель SU7 Max стоит от 299 900 юаней (около 41 500 долларов) и оснащена мощным аккумулятором CATL Qilin емкостью 101 кВт*ч, обеспечивающим запас хода 800 км по CLTC. При этом на 15-минутной зарядке можно проехать 510 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,78 секунды, а максимальная скорость 265 км/ч. На этой модели стоит система помощи водителю Xiaomi Pilot Max и полноприводная силовая установка (AWD) мощностью 495 кВт с двумя двигателями и крутящим моментом 838 Нм.

Дизайн всех моделей SU7 разработан при участии известных автомобильных дизайнеров из BMW, Mercedes-Benz и других компаний, и отличается современным и премиальным внешним видом.

Также Xiaomi предлагает для SU7 две системы помощи водителю. Базовая система Xiaomi Pilot Pro использует технологию компьютерного зрения на базе чипа Nvidia Orin. Флагманская система Xiaomi Pilot Max дополнительно включает лидара для расширенных возможностей автопилота. Поддерживается Apple CarPlay и Android Auto, и анонсирована городская система автопилота City NOA, тестирование которой начнется в апреле в 10 китайских городах.

Как видно, компания Xiaomi серьезно настроена завоевать свою долю на рынке электрокаров и по сути бросает вызов таким гигантам, как Tesla, так как предлагает отличное соотношение цены и качества, передовые технологии автономного вождения, широкий выбор модификаций для разных потребностей и бюджетов.

#xiaomi #электромобили #электромобили xiaomi #электромобиль xiaomi su7
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