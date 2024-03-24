Разгон памяти графического процессора AMD Radeon RX 7900 GRE теперь поддерживается в последних драйверах, повышение производительности достигает +15%.

Компания AMD неожиданно сняла ограничения на разгон памяти для своего графического процессора Radeon RX 7900 GRE в последнем обновлении драйверов, сообщает издание Techpoweru. Это позволило значительно увеличить производительность этой видеокарты при ручной настройке.



RX 7900 GRE изначально позиционировалась как специальное "культурно-вдохновленное" издание с ограниченным тиражом. Чтобы не нарушать текущее ценовое позиционирование линейки Radeon, AMD ввела искусственное ограничение на разгон памяти для этой модели. Однако в последнем драйвере Adrenalin 24.3.1 компания отказалась от этого решения.



В журнале изменений прямо не указывается снятие ограничений разгона, но специалисты ресурса TechPowerUP обнаружили эту возможность при тестировании. Оказалось, что теперь можно вручную увеличивать предел тактовой частоты памяти GDDR6 с помощью программного обеспечения AMD.



При тестировании удалось разогнать память до 2614 МГц, что дало прирост производительности в 15% в тестах. Для моделей RX 7900 GRE с чипами памяти 24 Гбит/с возможно достичь 3000 МГц. Ранее скорость ограничивалась на уровне 18,5 Гбит/с вместо штатных 20 Гбит/с.



В бенчмарке 3DMark прирост FPS составил 6%, а общий выигрыш от разгона 15%. Пока неясно, как эти цифры переведутся в реальные игры, но перспективы выглядят многообещающе. Теперь Radeon RX 7900 GRE может стать более привлекательным предложением на рынке видеокарт.

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Данный шаг AMD вызвал неоднозначную реакцию в сообществе. С одной стороны, пользователи рады дополнительной производительности "из коробки". С другой, такое решение ставит под вопрос саму концепцию ограниченного издания RX 7900 GRE.



В любом случае, отказ от искусственных ограничений разгона со стороны AMD является позитивным шагом, позволяющим раскрыть потенциал видеокарты по максимуму для желающих. А с учетом текущего дефицита GPU на рынке Radeon RX 7900 GRE теперь может стать еще более привлекательным выбором.