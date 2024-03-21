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Франция оштрафовала Google на €250 млн за использование новостного контента в ИИ
Французский антимонопольный орган обвинил Google в неуведомлении издателей об использовании их контента для обучения своей модели искусственного интеллекта.

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Французский антимонопольный орган Autorité de la Concurrence оштрафовал компанию Google на 250 миллионов евро (около 270 миллионов долларов) за за нарушение прав издателей при использовании их контента для обучения искусственного интеллекта, а также игнорирование своих предыдущих обязательств перед издателями новостей.

В частности, Google была признана виновной в том, что не уведомила издателей об использовании их контента, защищенного авторским правом, для обучения своей модели генеративного искусственного интеллекта Bard (теперь Gemini).

Это решение стало продолжением многолетнего противостояния Google и французских властей по вопросу соблюдения авторских прав на новостной контент. В 2019 году во Франции вступили в силу жесткие требования к агрегаторам новостей по заключению лицензионных соглашений с издателями и выплате им компенсации.

Google изначально пыталась уклониться от этих требований, но под давлением антимонопольного органа вынуждена была пойти на уступки. Тем не менее, в 2021 году компания была оштрафована на €500 млн за нарушение обязательств в переговорах с издателями.

На этот раз в центре скандала оказалось использование новостного контента для обучения чат-бота Bard, который Google позиционирует как конкурента ChatGPT. Согласно решению антимонопольного органа, Google нарушила обязательство информировать издателей о таком использовании их контента.

При этом Google ссылается на исключение в законодательстве ЕС, разрешающее использование контента в научно-исследовательских целях. Однако антимонопольный орган посчитал, что это исключение пока неприменимо к обучению нейросетей.

Кроме того, Google обвиняют в недостаточной прозрачности методики расчета вознаграждений для издателей, а также во введении дискриминационного порога, ниже которого выплаты не производятся.

Таким образом, несмотря на все уступки Google, французский регулятор продолжает держать компанию под пристальным надзором и штрафовать за нарушение интересов местных СМИ, а принятие общеевропейских законов об ИИ и авторском праве в цифровой сфере только усилит это давление, сообщает издание Techcrunch.

#google #искусственный интеллект #gemini #bard
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