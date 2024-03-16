Художники терпят беспрецедентное снижение продаж, покупатели возмущены, а платформа пока не знает, что с этим со всем делать.

Растущая популярность инструментов искусственного интеллекта, таких как Midjourney, создала новые проблемы для рынка продавцов на Etsy. Эти инструменты позволяют легко генерировать художественные изображения и выдавать их за работы реальных мастеров. Многие покупатели чувствуют себя обманутыми, узнав, что купленные ими "ручные" работы на самом деле созданы нейросетями, сообщает Pcmag.

Один пользователь Reddit приобрел на Etsy фотографию по подозрительно низкой цене в 3 доллара. Лишь после покупки он понял, что это сгенерированное ИИ изображение. Продавец фотографий CanArtStudio имеет минимум информации в профиле, указывая лишь, что базируется в "Европе". На самом деле CanArtStudio массово производит дешевые макеты с помощью нейросетей и продает их всего по 1.5 доллара за штуку.



Многие пользователи Etsy возмущены такой практикой. Они ценят возможность поддерживать настоящих независимых мастеров своими покупками. Тогда как магазины вроде CanArtStudio фактически отнимают у них клиентов, заваливая рынок дешевыми подделками.



Особенно сильно от ИИ страдают продавцы акварельных работ. По словам одного художника-акварелиста, рынок заполонили дешевые цифровые копии, сгенерированные нейросетями. Его собственные продажи рухнули по сравнению с прошлым годом.



При этом политика Etsy пока не регулирует использование ИИ. Компания все еще определяется с подходом к таким работам. Усугубляет ситуацию то, что некоторые продавцы берут готовые картины от ИИ и вносят в них небольшие правки, имитируя человеческое авторство.



Хотя в правилах Etsy и есть требование раскрывать всех соавторов работ, на практике оно не соблюдается. Многие продавцы просто умалчивают об участии ИИ в создании своих товаров. А для покупателей зачастую неочевидно, что перед ними плод труда алгоритмов, а не результат мастерства и кропотливого ручного труда.

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Таким образом, популярность нейрогенераторов изображений создала серьезную проблему на рынке handmade. Ценители уникальных рукодельных работ чувствуют себя обманутыми массовым нашествием дешевых цифровых подделок. А настоящие независимые мастера жалуются на резкое падение продаж из-за недобросовестной конкуренции со стороны ИИ. Пока Etsy не предпринимает действенных мер для решения этой проблемы. Также не убирает запрет на торговлю для продавцов из России и некоторых других стран.