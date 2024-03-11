Пользователи смогут отправлять SMS из любой точки планеты.

Компания Google активно разрабатывает возможность использования спутниковых технологий для расширения функционала мобильных устройств на базе операционной системы Android. Согласно последним утечкам, в следующей версии OS Android 15 может появиться поддержка обмена текстовыми сообщениями через спутниковые каналы связи.

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Эта информация была обнаружена в открытых бета-версиях Android 14 разработчиком Мишаалем Рахманом. В частности, там появилась отдельная страница настроек "Спутниковые сообщения", позволяющая подключить соответствующую функцию. При нажатии на кнопку "Подробнее" происходит переадресация на сайт оператора T-Mobile. Вероятно, именно эта компания выступит партнером Google в реализации спутникового обмена сообщениями.

Ранее T-Mobile уже сотрудничала со SpaceX Илона Маска для расширения зоны покрытия сотовой связи за счет использования спутников Starlink. Эта же технология, скорее всего, будет использована и для передачи текстовых сообщений в Android 15. Помимо стандартного общения, спутниковый канал также позволит передавать уведомления из труднодоступных районов.Однако стоит отметить, что скорость доставки сообщений через спутник будет невысокой. Также на качество связи может влиять погода, ландшафт местности и другие факторы. Поэтому полноценной заменой сотовому каналу пока что спутниковая связь названа быть не может.Помимо стандартного обмена сообщениями, в Android 15 также может появиться функция "Спутниковый SOS" для экстренных случаев. Она будет работать в партнерстве со специализированным сервисом Garmin Response, который помогает пользователям в сложных ситуациях.Отметим, что поддержка спутниковых технологий в Android 15 позволит существенно расширить возможности мобильной связи. Особенно выиграют те пользователи, которые часто бывают вне зоны покрытия стандартным сигналом. У спутникового канала есть и недостатки в виде задержек и нестабильности, однако по мере развития технологий они будут решаться.