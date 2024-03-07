Гражданин Китая, работавший в Google, передавал данные по разработке ИИ в китайские компании, используя инсайдерский доступ.

Линвэй Дин, 38-летний гражданин Китая и инженер-программист Google, был обвинен Министерством юстиции США в четырех случаях кражи коммерческой тайны. По данным следствия, Дин, работая в Google с 2019 года, тайно сотрудничал с двумя китайскими компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, и передавал им конфиденциальную информацию из сети Google.

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Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции будет "яростно" защищать чувствительные американские технологии от попадания в чужие руки. Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил, что компания имеет строгие меры безопасности для предотвращения кражи конфиденциальной информации и тесно сотрудничает с ФБР в расследовании данного дела.

По версии следствия, Дин, также известный как Леон Дин, передавал секретные данные из сети Google на свою личную электронную почту и облачные аккаунты. Он якобы помог создать одну из китайских компаний, с которыми сотрудничал, но не сообщил об этом Google. Пока не утверждается, что Дин предоставил украденные данные именно этим компаниям.Кража коммерческой тайны и промышленный шпионаж представляют серьезную угрозу для технологического лидерства США. А с учетом того, что Китай неоднократно обвинялся в попытках получить доступ к передовым американским разработкам в сфере ИИ, данный случай еще раз показывает важность защиты интеллектуальной собственности и бдительности компаний в отношении внутренних угроз информационной безопасности.Развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых приоритетов для Китая, который стремится стать глобальным лидером в этой области. Однако использование незаконных методов, таких как кража коммерческих секретов, подрывает честную конкуренцию и инновации.