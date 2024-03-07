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Линвэй Дин, 38-летний гражданин Китая и инженер-программист Google, был обвинен Министерством юстиции США в четырех случаях кражи коммерческой тайны. По данным следствия, Дин, работая в Google с 2019 года, тайно сотрудничал с двумя китайскими компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, и передавал им конфиденциальную информацию из сети Google.
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По версии следствия, Дин, также известный как Леон Дин, передавал секретные данные из сети Google на свою личную электронную почту и облачные аккаунты. Он якобы помог создать одну из китайских компаний, с которыми сотрудничал, но не сообщил об этом Google. Пока не утверждается, что Дин предоставил украденные данные именно этим компаниям.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции будет "яростно" защищать чувствительные американские технологии от попадания в чужие руки. Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил, что компания имеет строгие меры безопасности для предотвращения кражи конфиденциальной информации и тесно сотрудничает с ФБР в расследовании данного дела.
Кража коммерческой тайны и промышленный шпионаж представляют серьезную угрозу для технологического лидерства США. А с учетом того, что Китай неоднократно обвинялся в попытках получить доступ к передовым американским разработкам в сфере ИИ, данный случай еще раз показывает важность защиты интеллектуальной собственности и бдительности компаний в отношении внутренних угроз информационной безопасности.
Развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых приоритетов для Китая, который стремится стать глобальным лидером в этой области. Однако использование незаконных методов, таких как кража коммерческих секретов, подрывает честную конкуренцию и инновации.