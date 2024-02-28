Инженеры Tesla продолжают совершенствовать двигательные функции гуманоидного робота Optimus. Эта модель держит равновесие и двигается быстрее.

Компания Tesla продемонстрировала очередные успехи в разработке своего гуманоидного робота Optimus. Опубликованные Илоном Маском новые кадры в X показывают обновленную версию Optimus Gen 2, совершающую довольно уверенную прогулку по помещению. По сравнению с предыдущими видео, робот движется более устойчиво и уверенно.

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Представленная в декабре прошлого года модель Gen 2 уже обладала рядом усовершенствований по сравнению с первоначальным прототипом. В частности, модель стала легче, оснащена собственными приводами и датчиками Tesla, а скорость ходьбы возросла на 30%.



Тем не менее, походка по-прежнему выглядела довольно неестественно и неуверенно. Новое же видео в X демонстрирует заметный прогресс Optimus Gen 2, который движется быстрее и больше держит равновесие. По словам руководителя инженерного подразделения Милана Ковача, скорость ходьбы выросла еще на 20%, то есть до 0,6 метра в секунду.

Кроме того, инженеры Tesla улучшили работу вестибулярной системы робота, траектории движения ног, а также добавили естественные колебания корпуса и рук. Все это в совокупности делает Optimus Gen 2 более "живым", сообщает зарубежное издание Techspot.



Хотя до полноценного коммерческого запуска Optimus еще далеко, каждое новое видео демонстрирует приближение Tesla к заявленной цели. Как подчеркивает Илон Маск, гуманоидные роботы - это потенциально еще более масштабный и перспективный бизнес для компании, нежели электромобили.

По последним заявлениям Маска, первые поставки оптимусов клиентам могут начаться уже в 2025 году по цене менее 20 тысяч долларов за устройство. Учитывая амбициозность таких планов, вероятны и сдвиги сроков на более ранние.