Компания OpenAI заявляет, что The New York Times использовала уязвимость ChatGPT, чтобы получить материалы для судебного иска против неё.

Недавно разгорелся спор между технологическим гигантом OpenAI и авторитетным изданием The New York Times. Поводом стал иск газеты о нарушении авторских прав chat-ботом ChatGPT, разработанным OpenAI.

В ответ на обвинения OpenAI заявила, что журналисты Times якобы "взломали" ChatGPT, заставив его выдать защищенный авторским правом контент издания Times. По мнению разработчиков, результаты тестирования ChatGPT, приведенные в иске, были получены на основе "надуманных атак". Чтобы добиться нужного эффекта, потребовались десятки тысяч запросов (атак) и использование уязвимостей модели, пишет издание Pcmag.

реклама

OpenAI утверждает, что журналисты Times целенаправленно вводили ChatGPT в заблуждение, нарушая пользовательское соглашение сервиса. Якобы они не уведомляли компанию о проблемах и не пытались решить вопрос конструктивно. Вместо этого The New York Times подали в суд, чтобы представить дело так, будто несанкционированная выдача контента - типичная особенность ChatGPT.



Разработчики ChatGPT считают обвинения в нарушении авторских прав необоснованными. Во-первых, использованный в обучении бота контент из Times был опубликован более трех лет назад. Во-вторых, Times не смогли доказать, что OpenAI намеренно поощряла нарушение прав их издания.



Таким образом, по мнению OpenAI, иск следует закрыть. Компания называет обвинения журналистов "чистой выдумкой". Они якобы прибегли к недобросовестным методам, чтобы дискредитировать перспективную технологию искусственного интеллекта.



Со своей стороны, The New York Times настаивают, что результаты тестов объективно демонстрируют: ChatGPT способен генерировать защищенный авторский контент по запросу. Хотя спор еще не разрешен, он поднял важную проблему - как защитить права авторов оригинального контента в эпоху нейросетей.