Небьющиеся окна Armor Glass компании Tesla выдержали удары битами и железными прутьями.

Компания Tesla активно рекламирует свой новый электрический пикап Cybertruck как практически неуязвимый автомобиль с небьющимися окнами и прочным кузовом. И недавние случаи из реальной жизни показали, что это не пустые заявления.

реклама

Стеклянное окно Cybertruck Armor Glass не разбилось при попытке взлома

Окна Armor Glass в Cybertruck действительно оказались взломостойкими. Видеорегистратор на автомобиле запечатлел, как вор пытался разрезать и разбить стекло, но все его усилия были тщетны. В итоге он сел в машину и уехал ни с чем. Конечно, замена таких окон обойдется недешево, но оказалось, что они надежно защищают салон от проникновения.

Еще один тест на прочность Cybertruck прошел в реальном ДТП. В Cybertruck врезался другой пикап RAM, водитель которого отвлекся на телефонный разговор. В результате удара задняя дверь Cybertruck получила вмятину от решетки RAM, но при этом продолжала нормально работать, а вот передняя часть пикапа RAM сильно деформировалась, можно сказать "всмятку". При это пассажиры Cybertruck отметили, что практически не почувствовали никакого удара. Хотя замена поврежденных деталей обойдется недешево, сам кузов электрогрузовика доказал свою надежность.

Пострадавший в аварии с Cybertruck пикап RAM

Такие случаи только подтверждают заявления Tesla о том, что Cybertruck способен выдерживать сильные удары и несанкционированное проникновение. Прочный корпус из нержавеющей стали в сочетании с небьющимся стеклом Armor Glass действительно обеспечивают отличную защиту салона и водителя.