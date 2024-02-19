Расследование сфокусировано на дизайне и настройках TikTok.

ByteDance Ltd, владелец популярного видеоприложения TikTok, столкнулся с серьезными проблемами в Европейском Союзе. Компания попала под пристальное внимание регуляторов из-за обвинений в недостаточной защите несовершеннолетних пользователей.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton) объявил о начале официального расследования в отношении TikTok. Оно проводится в рамках нового жесткого закона ЕС о цифровых услугах. Этот закон дает регуляторам право налагать штрафы до 6% от годовой выручки компании или вовсе запрещать ее деятельность на территории ЕС за повторные нарушения.



По словам Бретона, расследование сфокусировано на нескольких аспектах. Во-первых, это касается дизайна TikTok, который, по мнению регуляторов, способствует привыканию пользователей. Во-вторых, речь идет об ограничениях времени использования приложения. В-третьих, под вопросом настройки конфиденциальности и процедуры проверки возраста в TikTok.



Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовящемся расследовании, так что заявление Бретона не стало полной неожиданностью. Представители TikTok заявили, что компания готова сотрудничать с регуляторами и надеется получить возможность подробно объяснить свои меры по защите несовершеннолетних пользователей.



Это уже не первое расследование в рамках нового европейского закона о цифровых услугах. Ранее аналогичная проверка была инициирована в отношении Twitter из-за возможных нарушений в модерации незаконного контента и дезинформации.



В целом европейские регуляторы активизировали борьбу с крупными технологическими компаниями. TikTok, Meta, Alphabet, Twitter и другие сервисы с аудиторией более 45 миллионов пользователей в месяц в Европе попали в число приоритетных для мониторинга. У компаний уже запросили дополнительную информацию об их деятельности, чтобы выявить потенциальные нарушения.



Таким образом, TikTok и другим технологическим гигантам придется серьезно поработать над соответствием новым правилам ЕС. В противном случае им грозят крупные штрафы.