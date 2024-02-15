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Nivan
Bell Textron испытала двигатель со складывающимся винтом для самолета с вертикальным взлетом
Самолету не нужна взлетно-посадочная полоса.

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Компания Bell Textron недавно провела важные наземные испытания технологии двигателя со складывающимся винтом для своего будущего самолета SPRINT X-plane. Этот инновационный летательный аппарат сможет вертикально взлетать и садиться, не нуждаясь во взлетно-посадочной полосе.
Bell Textron является одним из четырех претендентов на получение контракта от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) в рамках программы SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies). Цель этой программы заключается в создании многоцелевого самолета, способного действовать в труднодоступной местности и при отсутствии инфраструктуры.

Потенциальные задачи - высадка десанта, оказание гуманитарной помощи и эвакуация пострадавших, сообщает 3dnews со ссылкой на источник.
Конкурентами Bell в этом тендере являются такие гиганты, как Boeing и Northrop Grumman. Все участники получили стартовое финансирование в 15 миллионов долларов от DARPA для разработки концепции и требований к X-plane.  

Испытания Bell Textron прошли на авиабазе Холломан и продемонстрировали возможность плавного перехода от вертикального взлета при помощи винтов к горизонтальному полету на реактивной тяге. Это очень похоже на технологию, реализованную в конвертоплане V-22 Osprey. Однако в новом самолете SPRINT для снижения лобового сопротивления в крейсерском режиме полета, винты не просто поворачиваются, а еще и складываются, фиксируясь в специальных отсеках.

Следующий этап программы начнется в середине 2024 года и будет посвящен доработке конструкции на основе моделирования и тестирования. Планируется также изготовить летный демонстратор технологии и провести его сертификацию. А затем последуют испытательные полеты для подтверждения всех заявленных характеристик.

Ожидается, что SPRINT X-plane сможет развивать скорость до 830 км/ч, летать на высоте до 9 км и перевозить до 2,3 тонны полезной нагрузки на расстояние 370 км. Это впечатляющие показатели для такого универсального летательного аппарата, а успешное завершение программы может привести к появлению принципиально нового класса самолетов и расширению их боевых возможностей.

#самолеты #bell textron #sprint x-plane
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