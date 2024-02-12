Фонд будет также поддерживать пострадавших от внедрения ИИ работников.

Технологический гигант Google объявил о выделении €25 миллионов ($26,9 млн) на поддержку образования и обучения в области искусственного интеллекта в Европе. Эти инвестиции направлены на расширение знаний и навыков европейцев в сфере ИИ, чтобы они могли полноценно участвовать в формирующейся экономике, основанной на данной технологии.

По словам президента Google в Европе Мэтта Бриттина (Matt Brittin), Европа способна стать мировым лидером в применении ИИ для создания сильной и справедливой экономики, которая будет опираться на высокопроизводительные отрасли и новые профессии. Инвестиции Google нацелены как раз на расширение прав и возможностей рабочей силы Европы, чтобы каждый смог извлечь выгоду из текущих технологических изменений.

$26,9 миллионов поступят от некоммерческого подразделения Google и пойдут на поддержку обучения в сфере ИИ тех групп населения в Европе, которые считаются наиболее уязвимыми и социально незащищенными.

Порядка $10,8 миллионов будет направлено непосредственно на обучение европейских работников в области ИИ, чтобы они не отставали от технологического прогресса. Часть средств также пойдет на расширение языковых возможностей бесплатных онлайн-курсов Google по искусственному интеллекту. Кроме того, Google пообещала дополнить свои профессиональные сертификаты новым контентом, связанным с ИИ, в рамках последних образовательных инициатив.



Еще одно важное направление - создание специального фонда для поддержки работников, чьи профессии в наибольшей степени затронуты внедрением технологий ИИ. Фонд будет финансировать некоммерческие организации, профсоюзы и другие структуры, которые занимаются переобучением и повышением квалификации пострадавших от автоматизации категорий работников.



Новые инвестиции Google осуществляются при поддержке некоммерческой организации "Центр общественного воздействия". По словам исполнительного директора Центра, искусственный интеллект обладает колоссальным потенциалом для улучшения мира, однако исследования показывают, что выгода от него может сильно усугубить существующее социальное неравенство, особенно в плане экономической стабильности и занятости.



Вместе с тем компания Google пока не конкретизировала, работники каких именно европейских отраслей, по ее мнению, больше всего пострадают от внедрения технологий ИИ. Возможно, речь идет о тех сферах, где автоматизация может привести к сокращению рабочих мест, например, на производстве или в сфере услуг.



