SpaceX рассматривает также и военное применение морским станциям Starlink.

Аэрокосмическая компания SpaceX недавно подала властям заявку на разрешение тестирования в море своих беспилотных барж с установленными на них наземными комплексами спутникового интернета от Starlink. Цель состоит в проверке работоспособности системы в сложных условиях открытого моря, сообщает PCMag.

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Источник изображения: @SpaceX

Напомним, что в Starlink спутники на орбите выступают ретрансляторами между наземными станциями и пользовательскими терминалами, и если терминал и станция вне зоны видимости одного спутника, данные передаются от спутника к спутнику по лазерной связи. Такой же принцип лежит в основе морского интернета от Starlink. С июля 2023 года компания начала предоставлять услуги Starlink Maritime по цене $5 тысяч в месяц.Пока неизвестно, как именно будет организовано подключение морских станций Starlink к наземной сети. Возможно, для этого потребуются дополнительные спутники-ретрансляторы. Кроме того, разрешение Федеральной комиссии по связи США на тестирование пока не получено. Кстати, нельзя исключать и военное применение этих плавучих станций, которые могут использоваться для обеспечения интернет-связью корабельных групп на фоне нарастающей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.В любом случае желание реализовать SpaceX беспилотные баржи в мини-станции Starlink выглядит многообещающим. Предстоит выяснить, насколько надежной и эффективной окажется такая система на практике. И сможет ли она реально снизить стоимость спутникового интернета в открытом море.