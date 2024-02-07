Новые процессоры Intel Xeon: больше ядер и выше TDP.

Как стало известно, компания Intel вскоре анонсирует обновлённые процессоры Xeon для высокопроизводительных рабочих станций и систем HEDT. В сети появились характеристики грядущих серий W3500 и W2500.

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Согласно утечке, флагманом линейки станет 60-ядерный Xeon W9-3595X. Другая топовая модель, 44-ядерный W9-3975X, получит существенное увеличение количества ядер по сравнению с предшественником W9-3475X с 36 ядрами. В целом, в новых Xeon будет от 16 до 60 ядер. При этом, по инсайдерской информации от блогера @momomo_us/X, тепловой пакет (TDP) вряд ли превысит 350 Вт как у прошлого поколения.

Источник изображения: @VideoCardz

Характеристики процессоров серии W2500 в основном совпадают с ранними утечками. Эти модели получат от 8 до 26 ядер и TDP до 250 Вт.Главное отличие старшей и младшей линеек – поддержка памяти. Xeon W3500 будут работать с 8-канальной памятью, а W2500 – с 4-канальной. Таким образом, новые флагманские процессоры Intel значительно нарастят вычислительную мощность для требовательных приложений, таких как 3D-рендеринг или инженерное моделирование.