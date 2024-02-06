iPhone 16 Pro станет больше, а еще в нем появятся кнопка для мгновенного фото.

Осенью этого года компания Apple планирует анонс нового поколения флагманских смартфонов - линейки iPhone 16. Согласно утечкам, базовая модель не претерпит серьезных изменений по сравнению с iPhone 15. Однако версия Pro удивит поклонников бренда, сообщает издание Wccftech.



В частности, ожидается увеличение дисплея iPhone 16 Pro до 6,3 дюйма за счет большего корпуса. Это позволит разместить на задней панели перископический модуль камеры, который ранее был доступен только на модели Pro Max. Также в Pro-версии появится специальная кнопка на боковой грани для быстрой съемки для быстрого запуска камеры и съемки фото/видео. Ну и конечно, флагманский чип нового поколения A18 Pro принесет значительный прирост производительности и новые возможности для искусственного интеллекта.



Кроме того, в новинке будет использован обновленный чипсет A18 Pro, ориентированный на возможности искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют появление интересных ИИ-функций, однако пока их состав неизвестен.



Традиционно линейка будет включать три модели: iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Анонс ожидается в сентябре текущего года. Таким образом, Apple готовится представить достойное обновление своего флагмана, которое должно заинтересовать как нынешних пользователей iPhone, так и тех, кто еще выбирает свой первый смартфон от Apple.