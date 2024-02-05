В полицейский участок поступил необычный звонок о просьбе проверить военную ракету в гараже.

Источник: © Courtesy of the Bellevue Police Department

реклама

Житель Бельвью (США) пережил настоящее потрясение, когда к нему в гараж нагрянула полиция. Причиной визита стал странный "подарок" от покойного соседа - ржавая ракета советских времен. Как выяснилось, это была настоящая ядерная ракета класса "воздух-воздух"!



История началась с того, что мужчина решил пожертвовать старую ракету Национальному музею ВВС США. Сотрудники музея почувствовали неладное и вызвали полицию. Прибывшие саперы обнаружили в гараже ракету Douglas AIR-2 Genie советского производства. К счастью, ядерная боеголовка отсутствовала.



Полиция назвала находку "просто баком для ракетного топлива" и успокоила общественность, что ракета абсолютно безопасна. Владелец ракеты был крайне раздосадован незапланированной славой в СМИ, но объяснил, что получил ее в наследство от соседа и не имел злого умысла.



По его словам, он просто хотел передать ракету в местный авиационный музей. В итоге власти признали ракету исторической ценностью и разрешили оставить ее владельцу после реставрации.