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Основной акцент в данном этапе разработки был сделан на визуальных аспектах игры. Все ожидают, что Stronghold: Definitive Edition сохранит классическую игровую механику оригинала, но при этом значительно улучшит графику и интерфейс. Разработчики вкладывают немало усилий в создание новых, более детализированных элементов, не забывая сохранить уникальный стиль, характерный для версии 2001 года.
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Интересно, что большинство текстур и моделей из оригинала были сохранены и использованы в качестве отправной точки для улучшенных версий. Остальные объекты пришлось создавать с нуля, что гарантирует более современный и качественный визуальный опыт.
Для того чтобы придать игре более плавное и реалистичное ощущение, разработчики переработали анимации спрайтов. Это включает в себя не только персонажей, но и различные огненные и осадные машины. Ожидается, что они будут выглядеть гораздо естественнее благодаря улучшенным анимациям.
Stronghold: Definitive Edition выйдет эксклюзивно на ПК 7 ноября текущего года. В августе была доступна первая демонстрационная версия игры, однако она испытала технические проблемы.
Завтра, в рамках нового Steam Next Fest, ожидается выпуск второй демо-версии с многочисленными исправлениями и улучшениями, что обязательно порадует фанатов этой культовой игры.