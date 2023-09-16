Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
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Как внедрить криптокошелек:
- Начните чат с официальным ботом криптокошелька, найдя его под именем @wallet в Telegram. Убедитесь, что выбираете подлинного бота.
- Нажмите "Начать".
- Выберите "Открыть Wallet".
- Подтвердите согласие с условиями и нажмите "Продолжить" → "Начать".
Поздравляем! Теперь у вас есть свой криптокошелек, и вы можете приобретать криптовалюты BTC, USDT и TON с помощью банковской карты, через P2P или получать переводы с других кошельков.
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После этого появится раздел "Wallet" в настройках вашего аккаунта и в меню вложений в чатах с пользователями Telegram.
На данный момент в Telegram нет интегрированных маркетплейсов для товаров и услуг. Однако с помощью криптокошелька Wallet у вас есть возможность:
- Приобрести красивое имя пользователя (никнейм) на аукционе Fragment, используя TON.
- Осуществлять быстрые переводы друзьям и родным, оставаясь в Telegram. Обратите внимание, что переводятся криптовалюты, а не реальные деньги.
- Использовать TON Wallet для хранения криптовалюты USDT, если она вам необходима для расчетов или вывода средств.
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Ограничения:
На данный момент Wallet не поддерживает российские банковские карты независимо от платежной системы. Покупка BTC, USDT и TON за рубли возможна только через P2P-маркет (то есть "от человека к человеку").
Также имеются ограничения на транзакции через TON Wallet, которые зависят от трех уровней верификации: базового, "плюс" и максимального.
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- Для получения уровня "плюс" необходимо предоставить данные официального документа, удостоверяющего личность.
- Уровень "макси" открывает более широкие возможности и требует верификации места проживания, включая фото данных о прописке и квитанцию ЖКХ на ваше имя.
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