Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram

Последнее время активно обсуждается возможная интеграция блокчейна TON в мессенджер Telegram, предложенная Павлом Дуровым. По его словам, эта функция станет доступна каждому пользователю к ноябрю. Однако уже сейчас есть возможность добавить криптокошелек Wallet в Telegram.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как внедрить криптокошелек:

  1. Начните чат с официальным ботом криптокошелька, найдя его под именем @wallet в Telegram. Убедитесь, что выбираете подлинного бота.
  2. Нажмите "Начать".
  4. Выберите "Открыть Wallet".
  5. Подтвердите согласие с условиями и нажмите "Продолжить" → "Начать".

Поздравляем! Теперь у вас есть свой криптокошелек, и вы можете приобретать криптовалюты BTC, USDT и TON с помощью банковской карты, через P2P или получать переводы с других кошельков.

реклама



После этого появится раздел "Wallet" в настройках вашего аккаунта и в меню вложений в чатах с пользователями Telegram.

На данный момент в Telegram нет интегрированных маркетплейсов для товаров и услуг. Однако с помощью криптокошелька Wallet у вас есть возможность:

  • Приобрести красивое имя пользователя (никнейм) на аукционе Fragment, используя TON.
  • Осуществлять быстрые переводы друзьям и родным, оставаясь в Telegram. Обратите внимание, что переводятся криптовалюты, а не реальные деньги.
  • Использовать TON Wallet для хранения криптовалюты USDT, если она вам необходима для расчетов или вывода средств.

реклама



Ограничения:

На данный момент Wallet не поддерживает российские банковские карты независимо от платежной системы. Покупка BTC, USDT и TON за рубли возможна только через P2P-маркет (то есть "от человека к человеку").

Также имеются ограничения на транзакции через TON Wallet, которые зависят от трех уровней верификации: базового, "плюс" и максимального.

реклама



  • Для получения уровня "плюс" необходимо предоставить данные официального документа, удостоверяющего личность.
  • Уровень "макси" открывает более широкие возможности и требует верификации места проживания, включая фото данных о прописке и квитанцию ЖКХ на ваше имя.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

telegram ton
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Starlink перестал работать на украинских ракетах и катерах, решивших атаковать Севастополь
12
Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
13
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
24
В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
1
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат ослабленных неудачным наступлением украинцев
5
Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
7
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
5
Актер Шон Пенн по своим словам был готов переплавить полученный "Оскар" в пули для украинской армии
4
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
49
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
2
Охранник в Харькове в ответ на языковую агрессию попросил журналистку снять кастрюлю с головы
9
Китай отрицает полный запрет iPhone
+
Сотрудники ЧВК Вагнер опубликовали видео с подготовкой бойцов ВВ МВД Белоруссии
+
Илон Маск слил в сеть приватный косплей своей бывшей девушки, актрисы Эмбер Херд
+
Точность Искандера позволяет "двухэтажной" ракете ювелирно влететь в окно командного пункта ВСУ
4
Бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября
+
Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
1
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
8
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
Обновление PlayStation 5: новые возможности для игроков
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
59
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
28
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
31
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
24
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
11
Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод
4

Сейчас обсуждают

usr721
01:25
Что у вас за источники? Эбраго не продлевается.
Польша заявила о недостаточности продления эмбарго на ввоз зерна с Украины
usr721
01:18
Просто очередной любимец Кремля, который арестовывался несколько раз за педофилию и отсидел 5 лет.
Китай отрицает полный запрет iPhone
Zav Baz
01:16
У меня же всё ещё более извращенно - сначала нашел себе ДЕШЕВЫЙ (2000 рублей 5-6 лет назад с витрины) прозрачный корпус из плексигласа бигтауэр притом не для подсветки а потому что туда можно напихать...
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Zav Baz
01:16
Есть системы подсветки для оперативки внешние - например Thermaltake Pacific R1 Plus Memory Lighting Kit - цепляются сверху на модули, можно установить так что они не будут даже касаться памяти. Под н...
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Васька Пупкин
01:11
Года полтора назад уже получали 200МП. Будущее наступило - получили ещё раз. Дай угадаю - аккумулятор 5000мАп, экран 6.7, фронталка 16МП... прям новинка. Шёл 2223 год, вышел редми ноте 113 про, характ...
Redmi Note 13 Pro+ получит камеру 200 Мп
Dani Stavin
01:09
Все новости из России почему то в будущем времени...А пока новости от Госпожи Матвиенко "Мы в России не выпускаем даже гвозди"
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
Yilec
01:04
Ну, ты же не один во всем мире играешь, правда? Да и 5700xt не единственная АМД карта. Мне для rx 5600 xt пригодилось.
Starfield лучше идёт на видеокартах AMD за счёт их архитектурных преимуществ
beltar
01:03
Если хахол захочет жить, то тоже никакие заградотряды не помогут. Пока, правда, недостаточно хотят и умирают.
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
Дмитрий
01:02
Да это уже классика. только совсем нуб не поймет хотя вполне возможно танк был захвачен и использовался какое то время нашими. пока не крякнулся. как вариант
FT: Киев приостановил наступление в связи с потерями и ошибками в стратегии
beltar
01:02
Так все только и ждут момента, поставлять западу особо нечего уже. И это знали еще до СВО даже те, кто просто википедию читал про вооруженные силы той же Германии с парой сотен танков в строю и сотней...
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем