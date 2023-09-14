Официальное объявление о завершении сбора было сделано 14 сентября. Кампания сбора началась в конце апреля с целью собрать 1,8 миллиона рублей, и эту сумму удалось собрать благодаря поддержке 3992 человек.

Представители студии подчеркнули, что вся игра будет полностью озвучена. В настоящее время идет процесс записи сцен из основного сюжета и голосов ключевых персонажей. Дата выхода русской озвучки пока остается неизвестной.

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Сбор средств будет завершен в ночь с 17 на 18 сентября, поэтому все желающие еще имеют возможность поддержать студию.

GamesVoice также планирует выпустить второй выпуск видеодневника в ближайшем будущем. Первый выпуск был представлен в августе, в котором показаны примеры озвучки игры.