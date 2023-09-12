Мод для Starfield "Upscaling Fix" исправляет размытие текстур при апскейлинге
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Несмотря на то, что реализация FSR, очевидно, была разработана AMD, они забыли установить отрицательное смещение MIP-карты, которое необходимо для предотвращения размытия текстур. Этот плагин добавляет смещение в соответствии с официальной рекомендацией AMD, которое полностью совместимо с динамическим масштабированием разрешения.
В результате текстуры, включая листву, выглядят значительно более четкими при любом разрешении. Надеемся, что это заставит Bethesda или AMD внести исправления в свою реализацию, чтобы в будущих версиях игры этот мод больше не был необходим.
Проблема также относится к модификациям NVIDIA DLSS и Intel XeSS, так как они сочетаются с AMD FSR в игре по умолчанию.
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