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LG начнет массово производить OLED-дисплеи для мониторов с диагональю 31,5, 34 и 39 дюймов
LG Display хочет укрепить свои позиции на рынке OLED-панелей большого размера и для этого вскоре выпустит свои первые 31,5-дюймовые, 34-дюймовые и 39-дюймовые дисплеи для компьютерных мониторов в дополнение к существующим 27-дюймовым и 39-дюймовым дисплеям. 45-дюймовые варианты. Кроме того, компания также планирует массово производить прозрачные OLED-панели размером 30 и 77 дюймов.

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Планы были подтверждены на этой неделе управляющим директором LG Display Ё Джун Хо, сообщает южнокорейский сайт The Elec . 31,5-дюймовые OLED-панели для мониторов будут иметь соотношение сторон 16:9, а размеры 34-дюймовых и 39-дюймовых мониторов — 21:9.

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Предлагая 34-дюймовую OLED-панель, LG Display будет конкурировать со своим конкурентом Samsung Display, который с прошлого года предлагает панель QD-OLED того же размера. Это означает, что геймеры и другие пользователи ПК смогут выбирать между технологией QD-OLED или технологией LG White OLED.

Говорят, что новую 31,5-дюймовую панель также можно будет использовать для изготовления некоторых OLED-телевизоров меньшего размера. В настоящее время самым маленьким OLED-телевизором LG является 43-дюймовая модель , но 32-дюймовый размер уже много лет является стандартным размером для ЖК-телевизоров.

Пока неясно, когда именно LG Display планирует начать массовое производство панелей нового размера, но компания традиционно делает подобные публичные заявления непосредственно перед этим. Таким образом, мы вполне можем ожидать, что первые продукты будут анонсированы на выставке CES 2024 в январе следующего года. Не исключено, что некоторые из них могут прибыть еще раньше – на IFA 2023 в следующем месяце – хотя это менее вероятно.

Одна компания уже анонсировала монитор на базе 32-дюймовой WOLED-панели LG, а именно Dough. Ранее в этом месяце компания представила свой новый OLED-монитор Spectrum Black 4K 240 Гц , но конкретную дату запуска этого продукта компания еще не объявила. Буквально на этой неделе Asus также анонсировала 34-дюймовый монитор WOLED.

Что касается прозрачных OLED-дисплеев, The Elec сообщила, что LG Display начнет массовое производство более крупной 77-дюймовой модели позднее в этом году. Этот конкретный размер будет предназначен для прозрачных OLED-телевизоров, хотя он также может иметь коммерческое применение.

В этом году мы увеличили коэффициент пропускания прозрачных OLED-экранов с прежних 40% до 45% и планируем увеличить его еще больше в будущем», — цитирует The Elec слова Чжун Хо. «Мы думали в основном о телевизорах в прошлое, но теперь мы думаем о средних и прозрачных OLED-дисплеях в соответствии с изменениями образа жизни».

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#lg #oled
Источник: thelec.kr
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