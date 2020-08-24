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Gamers Nexus просит прекратить неправильную установку СЖО

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Специалисты Gamers Nexus провели небольшое исследование, показывающее порочность установки AIO систем жидкостного охлаждения (СЖО) в двух следующих вариантах:

  • Радиатор закреплён на дне корпуса и расположен полностью ниже водоблока.
  • Радиатор закреплён на передней панели корпуса, причём шланги находятся сверху, так что фитинги расположены выше уровня водоблока.

И если первый вариант — это, скорее, удел в целом немногочисленных компактных систем, то второй встречается много чаще. При этом оба варианта плохи, как минимум, с акустической точки зрения, так как СЖО в описанных сценариях установки, вероятно, будут издавать булькающие и прочие неприятные звуки. Ну а в худшем случае при использовании предложенных вариантов установки СЖО значительно упадёт эффективность, и существенно сократится срок службы. 

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Для визуальной демонстрации причин происходящего авторы тестирования препарировали одну из имевшихся у них СЖО, сделав небольшие прозрачные окошки по обе сторон радиатора, а также заменив основание водоблока подобным же прозрачным окошком.

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Итак, по результатам экспериментов, во всём повинен неизбежно присутствующий в контуре СЖО с самого момента её производства воздух, объём которого со временем (пускай и очень медленно, но всё же) ещё и растёт за счёт "просачивания" воздуха извне. По данным Gamers Nexus, полученным от производителей AIO СЖО, большинство необслуживаемых СЖО содержит минимум 2% воздуха по объёму в контуре на момент производства. Полностью удалить воздух из контура технически сложно, да и в его наличии есть определённые преимущества. Например, так как газы сжимаются легче жидкостей, наличие воздуха в системе делает её более устойчивой при эксплуатации на относительно высоких температурах, при которых жидкость без газовых примесей расширялись бы сильнее и могла бы создать достаточное давление для повреждений контура и протечки.

Однако, есть у наличия воздуха в контуре СЖО и очевидный недостаток — пузырьки газа способны значительно ухудшить отвод тепла от водоблока, а также вызвать появление различных неприятных шумов. Так как плотность воздуха значительно ниже, чем плотность охлаждающей жидкости, то в СЖО воздух будет находиться в самой высокой точке системы, и, если этой точкой окажется водоблок, то ничего хорошего ждать не стоит.

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Водоблок в таком случае оказывается частично заполнен воздухом, что, естественно, сильно снижает эффективность охлаждения, а также вызывает появление шумов и может даже приводит к преждевременному выходу из строя компонентов СЖО, например, помпы, если ей для работы в штатном режиме необходим смазочный материал, являющийся одним из составляющих циркулирующей в контуре жидкости.

В ситуации, когда водоблок расположен ниже верхней части радиатора, но из этой верхней части выходят шланги ситуация будет, конечно, не настолько критической — воздух в таком случае будет скапливаться уже в верхней части радиатора, лишь частично циркулируя по контуру до водоблока и обратно и уже не приводя к заметному ухудшению теплоотвода. 

Однако, такая конфигурация часто всё ещё несёт с собой заметный акустический дискомфорт, да и встречается такой вариант установки намного чаще, так что всё же следует его по возможности избегать.

В идеальном сценарии водоблок должен быть расположен ниже верхней части радиатора, при этом шланги должны выходить из радиатора в его противоположенной, нижней части. В такой конфигурации воздух будет по-прежнему находиться вверху радиатора, но практически полностью будет исключён из циркуляции между радиатором и водоблоком.

Такое расположение компонентов СЖО позволяет полностью избавиться от пузырьков воздуха в водоблоке, что не только увеличивает эффективность теплоотвода, но и продлевает срок службы.

Особенно безответственным в свете полученных результатов авторы небольшого исследования считают отношение многих производителей компьютерных корпусов (а зачастую ещё и СЖО), которые на многочисленных рекламных и обучающих фото- и видео-материалах монтируют СЖО как раз-таки неоптимальным образом.

Больше деталей и подробностей — в видеоролике на Youtube канале Gamers Nexus.

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