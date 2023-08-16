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Введение

В прошлый раз мы остановились на тестировании Phenom первого поколения в (относительно) современных приложениях и играх. И спустя многие годы наши выводы ничем по сути не отличались от таковых, сделанных большинством обзорщиков в момент выхода этих процессоров на рынок. Да, AMD первой расположила все 4 ядра на одном кристалле и оснастила их общим L3-кэшем, выпустив в конце 2007 года по сути первый "настоящий" 4-ядерный x86 процессор. Вот только несмотря на в целом передовую архитектуру первый 4-ядерный “блин” у AMD получился, скорее, “комом”. Phenom первого поколения для конкуренции по чистой производительности с Core 2 Quad в первую очередь необходимы были более высокие тактовые частоты. А для достижения последних необходим был переход на более передовой 45-нм техпроцесс. И именно это (и ещё кое-что) и было сделано AMD во втором поколении процессоров Phenom, о которых мы и поговорим сегодня.

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Давайте ещё раз отметим, что первое поколение 4-ядерных процессоров AMD не было полным провалом, так как благодаря своим весьма демократичным ценам они, в конечном итоге, были не так уж и плохо приняты рынком. Было очевидно, однако, что потенциал микроархитектуры K10 в Phenom первого поколения был раскрыт далеко не полностью преимущественно из-за проблем с достижением частот выше 2.5 ГГц. Поэтому не должен вызывать удивления тот факт, что компания AMD продолжила совершенствование своих 4-ядерных чипов, выпустив второе поколение процессоров Phenom в начале 2009 года. Помимо перехода на 45-нм техпроцесс, который наконец-то позволил поднять частоты до 3 ГГц и выше, из изменений сразу бросающихся в глаза отметим ещё и увеличенный втрое объём L3-кэша. Кроме того, новая реализация микроархитектуры K10 содержала некоторые улучшения, позволившие немного увеличить IPC, а с выходом платформы Socket AM3 Phenom II обзавелись ещё и поддержкой более быстрой памяти DDR3-1333.

Вот и давайте сегодня посмотрим, был ли потенциал микроархитектуры K10 раскрыт в процессорах Phenom второго поколения, сравнив Phenom II X4 945 с равночастотным конкурентом Intel Core 2 Quad Q9650 (Xeon E5450). Но прежде необходимо сделать одно важное замечание.

А почему тесты с DDR2, а не DDR3?

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Этот вопрос уже неоднократно поднимался в комментариях, так что считаю нужным за этот момент пояснить.

Во-первых, необходимо развенчать миф о значительном приросте производительности процессоров обсуждаемых поколений при использовании DDR3-памяти вместо DDR2. Да, прирост был, но в большинстве случаев всего несколько процентов. Обратите внимание на диаграмму из маркетинговых материалов AMD тех лет чуть выше — даже сама AMD намеряла меньше 5% прироста производительности от использования DDR3-1333. Да, конечно, обсуждаемые платформы поддерживали и более высокочастотную DDR3-память, но этот факт ничего не меняет. Несколько лет тому назад я уже развлекался с DDR3-памятью на Socket AM3 и обнаружил, что даже в играх DDR3-1600 CL9 память даёт максимум 10% прироста производительности в сравнении с DDR2-1066 CL5, которая и будет использована в настоящих тестах. А в неигровых приложениях можно ожидать ещё меньших показателей превосходства DDR3 над DDR2. Всё это делает тестирование Phenom II с DDR3-памятью не имеющим особого смысла.

Во-вторых, если уж тестировать процессоры AMD с DDR3-памятью, то надо поступать аналогично и с процессорами Intel. А тут есть нюансы — и плату на P45 с нормальным питальником и поддержкой DDR3 сейчас днём с огнём не сыскать, и с поддержкой DDR3-памяти на платформах Intel тех лет всё сложно. Дело в том, что чипсеты Intel тех лет поддерживали исключительно чипы памяти объёмом 256 МБ. Таким образом, на Intel наш максимум это 4 ГБ планки c 16 чипами объёмом 256 МБ (по 8 чипов с каждой стороны). А такие планки выходили преимущественно в самом начале жизненного цикла DDR3 и характеризуются не самыми высокими частотами и низкими таймингами. Найти что-то лучше DDR3-1600 CL11 крайне проблематично, а с такой памятью особого прироста в сравнении с DDR2-1066 CL5, как уже было сказано выше, ожидать не стоит.

В-третьих, в целом, конечно, можно было бы заморочиться и таки сделать тесты с DDR3, вот только надо всё же признать, что отправная точка нашего путешествия была выбрана неудачно. Напомню вкратце, что основная цель цикла статей — посмотреть, что могут многоядерные процессоры прошлых лет в современных приложения и играх (в сравнении со своими актуальными наследниками). И вот тут первые 4-ядерные процессоры что AMD, что Intel нас очень сильно ограничивают из-за отсутствия поддержки наборов инструкций SSE4.1 и SSE4.2, массово используемых в современном игровом и неигровом программном обеспечении. По большому счёту, нам приходится тестировать, мягко скажем, не самые актуальные процессоры в не самым же актуальных приложениях и играх.

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Так что взвесив все "за" и "против" было решено ограничиться тестированием Phenom II с DDR2-1066 CL5 памятью, а в дальнейшем сфокусироваться на тестах более актуальных процессоров (начиная с Intel Nehalem и AMD Bulldozer) в актуальных же приложениях и играх.

Характеристики, тестовые стенды и методика тестирования

Характеристики участников тестирования сведены в следующую таблицу.



Phenom X4 9950 Phenom X4 9950



Xeon E5450 Xeon E5450 реклама



Phenom II X4 945 Phenom II X4 945

Краткое описание тестовых стендов и методики тестирования приведено ниже под спойлерами.



Тестовые стенды Тестовые стенды LGA 775 GIGABYTE GA-EP45-UD3R

4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

Cryorig R1 Ultimate AM2+ GIGABYTE GA-MA790X-UD3P

4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 LGA 1200 ASUS PRIME Z490M-PLUS

2x4 ГБ DDR4-3200 CL16 (Patriot Viper 4 Blackout, PVB48G320C6K)

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 Общее PowerColor AMD Radeon RX 6800 Fighter

SSD Apacer AS350 PANTHER на 512 ГБ (Windows 11 и приложения)

SSD Colorful SL500 на 4 ТБ (игры)

CHIEFTEC BDF-1000C





Методика тестирования Методика тестирования Производительность будем сравнивать в современном программном окружении, используя актуальные (насколько это возможно) версии тестируемых приложений и игр. Аналогично и с Windows — на оба тестовых стенда была установлена "свеженькая" Windows 11, версия 22H2. Здесь можно было бы возразить, что использование современного ПО ставит участников тестирования в не совсем равные условия, ведь актуальные версии приложений и игр с большой долей вероятности могут использовать наборы инструкций, отсутствующие у "старичков". Как следствие, более актуальные процессоры получат от использования SSE4- и AVX-инструкций дополнительное, якобы несправедливое, преимущество. Но я считаю иначе: новые наборы инструкций — это одно из микроархитектурных улучшений, которое ничем по сути своей не отличается от более высоких тактовых частот или больших объёмов объёма кэш-памяти. В конце концов, появились все эти наборы не просто так, и транзисторный бюджет на их поддержку был потрачен не смеху ради. Жаль лишь, что во многих случаях использовать максимально современное ПО в тестах не получится, так как поддержка наборов инструкций, отсутствующих у "старичков" много где уже стала обязательной. В особенности сказанное, конечно же, касается игр, но и многие актуальные версии неигрового ПО уже не так просто или вообще невозможно запустить на стареньких процессорах. Тем не менее, небольшой список вполне себе актуального ПО набрать удалось: Для тестов синтетических были выбраны AIDA64 и Geekbench 5. Из первой, правда, мы воспользуемся лишь тестами скоростных характеристик памяти, так как бенчмарки вычислительной скорости процессоров мне в Geekbench 5 нравятся больше.

Некую общую производительность ПК будем измерять с помощью PCMark 10.

В качестве реального неигрового ПО будут использованы Cinebench R23, Photoshop 2020, Premiere Pro 2022, 7-Zip 22, Blender 3.3, HandBrake 1.5, NAMD 2, Python 3.9.

И, наконец, игры будет представлены проектами Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Metro Exodus, Total War: Three Kingdoms, Borderlands 3, F1 2020. Тестировать игры будем исключительно в HD-разрешении и (там, естественно, где есть выбор) с использованием современных API (например, DirectX 12).

Тестирование: синтетические и комплексные тесты

AIDA64 Memory Bandwidth & Latency

Начинаем как обычно с тестов скоростных характеристик подсистемы памяти в AIDA64. Здесь сразу бросается в глаза тот факт, что во втором поколении Phenom AMD удалось устранить хорошо известный недостаток встроенного контроллера памяти Phenom первого поколения — невысокая эффективность при записи в память. И будучи лишённым этого недостатка встроенный в процессор контроллер памяти Phenom теперь выглядел уже заметно лучше контроллера, интегрированного в северный мост чипсета P45. Ведь у Phenom II не только выше пропускная способность памяти, но и существенно ниже латентность.

Geekbench 5

Увеличенные тактовые частоты позволяют Phenom II практически догнать равный по частоте Core 2 Quad в наборе синтетических тестов Geekbench 5. Разогнался тестируемый Phenom II 945 хуже конкурента, поэтому в разгоне Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) выступил заметно лучше.

PCMark 10

Более высокие тактовые частоты позволяют Phenom II навязать конкуренцию и в комплексном тесте PCMark 10.

Тестирование: профессиональное ПО

Cinebench R23

Не сдюжил Phenom II и в реальном ПО. Так, например, в Cinebench R23 показатели Phenom II 945 хоть и не дотягивают до таковых Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650), но уже значительно ближе, чем цифры самого быстрого Phenom первого поколения. В разгоне процессор Intel отрывается сильнее, так как разогнался тестируемый Phenom II 945 хуже конкурента .

Photoshop 2020 и Premiere Pro 2022

Аналогичным образом ситуация обстоит и в продуктах Adobe — разрыв с Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) заметно сократился, но процессор Intel всё ещё впереди.

Visual Studio 2022

Не удалось Phenom II 945 догнать Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) и в скорости компиляции, однако, существенно сократить разрыв получилось.

7-Zip 22

А вот со сжатием данных Phenom II справился почти так же быстро, как и конкурент от Intel. Причём в этом тесте более удачный разгон последнему почти не помог.

Blender 3.3

А вот наконец и первая победа Phenom II — в Blender 3.3 представитель второго поколения Phenom уверенно обошёл Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на равных частотах в стоке и оказался немного впереди даже в разгоне, несмотря на более низкую частоту!

HandBrake 1.5

А вот в H.265-кодировании видео Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) по-прежнему примерно в 2 раза быстрее. Банально из-за способности исполнять SSE4.1 инструкции. Грубой силы Phenom II 945 здесь недостаточно.

NAMD 2

Зато по скорости решения задачи классической молекулярной динамики в NAMD 2 Phenom II 945 вновь оказывается в лидерах.

Python 3.9

А вот в вычислениях с матрицами в многопоточном режиме в Python 3 процессору Intel вновь нет равных. И вновь, думается, причина в его способности исполнять SSE4.1 инструкции. Тут уже ничего не попишешь.

Что же мы получаем "в сухом остатке" по набору тестов в неигровом ПО? Где-то немного быстрее оказался Phenom II 945, где-то, напротив, Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650). А в тестах ПО, использующего SSE4.1 инструкции процессор Intel оказался впереди уже заметнее. В среднем же по протестированному набору профессионального ПО Phenom II 945 в стоке отстал от равночастотного Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на 11%. В разгоне процессор Intel оказался быстрее уже на 18%, но исключительно про причине того, что тестируемый Phenom II 945 разогнался хуже конкурента.

Если же говорить о преимуществе Phenom второго поколения над первым то оно составило 17% и 23% в стоке и в разгоне, соответственно. Это позволило немного приблизиться к гиперпню, но отставание 4-ядерного Phenom от современного 2-ядерного 4-поточного процессора и во втором поколении осталось велико — Phenom II 945 отстал от Pentium Gold G6405 на внушительные 53% и 29% в стоке и в разгоне, соответственно.

Тестирование: игры



Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11) Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)



Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12) Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)



Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12) Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)



Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12) Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)



Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12) Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)



Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11) Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)



Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12) Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)



F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12) F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

Среднегеометрические результаты

А что же в играх? А в играх Phenom II 945 оказался быстрее Phenom X4 9950 на 18% и 27% по средним и на 16% и 27% по минимальным показателям в стоке и в разгоне, соответственно. Такой прирост производительности позволил Phenom II 945 обойти Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) на 5% и 11% по средним и на 2% и 12% по минимальным показателям в стоке и в разгоне, соответственно. Обратите внимание, что несмотря на меньшую относительную частоту в разгоне Phenom II 945 оторвался от Xeon E5450 (Core 2 Quad 9650) в разгоне ещё сильнее. По всей видимости, выше некоторой частоты разгон Core 2 Quad в плане игровой производительности становится "кукурузным". Видимо, на какой-то отметке по частоте производительность начинает упираться в скорость обмена данными с памятью, а не в скорость счёта процессора.

Если же говорить об игровой производительности Phenom II 945 на фоне современного гиперпня, то тут всё печально и у второго поколения 4-ядерных решений AMD. Intel Pentium Gold G6405 более чем вдвое быстрее стокового Phenom II 945 — на 122% по средним и на 129% по минимальным показателям. Разгон Phenom II 945 позволяет несколько сократить разрыв, но Pentium Gold G6405 всё ещё заметно быстрее — на 79% по средним и на 78% по минимальным показателям. Собственно, по этой причине изначально выбранный на роль современного конкурента 4-ядерный Core i3-10100 и уступил место гиперпню в наших тестах.

Выводы

Ретроспективно стоит безусловно отдать AMD должное — потенциал микроархитектуры K10 в Phenom II таки был раскрыт: по частоте, производительности и разгонному потенциалу компания сделала большой шаг вперёд. Кроме того, необходимо так же помнить, что невзирая на очевидные технологические успехи во втором поколения 4-ядерных процессоров, компания AMD не пожадничала и установила более чем адекватные цены на свою новую на тот момент продукцию. Добавьте сюда сохранение механической, электрической и (частично) логической совместимости разъемов Socket AM2, AM2+ и AM3, и Вы поймёте, почему успех новых Phenom был делом решённым.

В современных же реалиях, 4-ядерный Phenom II заметно отстаёт даже от не самого актуального гиперпня, особенно в играх, где по-прежнему важна не только и даже не столько многопоточная, сколько однопоточная производительность. А с ней у Phenom II, конечно же, банально в силу возраста всё плохо. Но стоит ли вообще требовать большего от процессора 15-летней давности? В конце концов, на протяжении своего жизненного цикла Phenom II были отличными процессорами. Да и жизненный цикл у них был неприлично длинным. А то, что всему, как хорошо известно, рано или поздно приходит конец есть объективная реальность. Прогресс на месте не стоит!