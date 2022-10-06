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Я думаю многие слышали о криптовалюте ERGO, в отличие от Kaspa, Neoxa и ETHW, он является достаточно старым альткоином. В этой статье мы разберем, стоит ли его покупать, майнить и хранить?

Плюсы ERGO

Чтобы понять, стоит ли вкладывать мощности или средства в криптовалюту, нужно знать, что за ней стоит. Если вкратце, ERGO - надежная денежная система, с использованием смарт-контрактов, которая может работать при любых условиях, проводить денежные отношения на базе смарт-контрактов, формировать децентрализованные пулы и создавать различные финансовые обязательства, которые можно применять в многих сферах. У ERGO есть определенные "родственные связи" с Cardano, и все передовые технологии команды Cardano реализуются на ERGO.

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Вот список главных фишек ERG:

1. Смарт-контракты

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На всякий случай напомним, что это такое. Смарт-контракт - это некий компьютерный код, который фиксирует условия сделки между участниками и контролирует их выполнение. Он является неким посредником между пользователями. Многие знают о смарт-контрактах, из-за известного всем Эфира, который является очень продвинутым в этой сфере, так вот ERGO предлагает функционал не хуже, чем тот же Эфир.

2. ErgoScript

Каждая монета ERG защищена специально разработанным языком ErgoScript. Он используется для указания жестких условий, при которых монета может быть потрачена. Этот скрипт используется при смарт-контрактах.

3. Экосистема Ergo

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ERGO имеет очень богатую экосистему состоящую из "DApps". DApps - проекты, разработанные с использованием этой монеты. Вот несколько их примеров:

Ergo Raffle - особая система краудфандинга, при которой между всеми вкладчиками разыгрывается процент собранных денег.

ErgoMixer - удобный "миксер" монет. Естественно, в нем применяется ErgoScript.

Ergo Auctions - торговая площадка NFT, включенная в систему ERGO. Эта система является безопасным способом купить цифровые произведения искусства. У нее есть не менее успешный аналог - SkyHarbor.

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Полный список DApps можно увидеть здесь.

4. Децентрализованные биржи

Даже если произойдет некое регулирование, и многие токены удалят с бирж, ERGO можно будет купить на децентрализованных биржах, которые работают через смарт-контракты. Самая крупная из них - Spectrum.

5. Autolykos 2

Достаточно "серьезный" алгоритм для майнинга монет ERGO, который очень требователен к памяти. Он обладает защитой от ASIC, так что работает только на видеокартах. Сам алгоритм не слишком горячий, если ставить сравнение KawPow, который использует валюта Ravencoin. Как он функционирует, можно изучить здесь.

6. Масштабируемость

ERGO готова к любым увеличениям сети. Мало того, что ERGO использует выше описанные смарт-контракты, так еще её блокчейн может обрабатывать транзакции вне цепочки, что их значительно ускоряет.

Я думаю, вы уже поняли, что Ergo не является просто "щиткоином", который может прогореть в любой день. Ergo - это платформа, которая имеет огромное множество преимуществ.

Майнинг ERGO

Майнинг ERGO работает на видеокартах, с помощью алгоритма, который я описал выше. Вот список майнеров, поддерживающих Erg: "Nanominer", "NBMiner", "SRBMiner-Multi", "Team Red Miner". Эрго поддерживает множество майнинг пулов, я бы посоветовал WoolyPooly, из-за его удобного функционала. ERG можно вывести на Gate.io или Kucion. DAG файл ERGO весит всего 2GB, так что эту монету можно добывать даже на 3-х гиговых картах. Майнинг ERGO будет доступен до 2027 года.

Из-за хардфорка ERGO EIP37, который уменьшил сложность сети в 4 раза, множество майнеров решили копать эту монету.

Будущее ERGO

Я уверен, что ERGO будет расширяться, у него очень большое комьюнити и поддержка общества. Однако, покупать, майнить его или нет - решать только вам.