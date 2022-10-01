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Пару месяцев назад майнеры спокойно майнили эфир и верили, что сроки перехода Эфириума на алгоритм Proof Of Work снова изменятся, ведь уже много лет команда Виталика Бутерина пыталась перейти на POS. Однако, переход неожиданно случился в назначенную дату в сентябре. Никто из майнеров не уверен, что сейчас делать, но я попытаюсь дать ответ на этот вос.

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Первым делом, отвечу на самый популярный вопрос: "Стоит ли продавать риги и покупать крипту?". Мое мнение в этом аспекте неоднозначно. Если майнинг был единственным вашем доходом, то у меня для вас неутешительные новости. Я считаю, что в ближайшее время ожидать высокое вознаграждение за майнинг не стоит. Однако покупать криптовалюту тоже очень рискованно, ведь никто никогда не уверен, какая именно "заскамится", а какая стрельнет. Продавать риги или нет — это только ваше решение, а вот бездумно покупать крипту я уверен не стоит. Перед покупкой какого-либо криптоактива нужно обязательно проанализировать его капитализацию, перспективы и другие не менее важные аспекты.

Почему же доходность за майнинг такая низкая и когда она вырастет? Доходность снизилась из-за того, что сложность сети всех альткоинов выросла, из-за того, что все майнеры переключились на другие алгоритмы. Соответственно, награде приходится распределяться между большим числом пользователей.

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Хешрейт сети ETC, после перехода ETH на POS

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Прибыльность увеличится только тогда, когда появится альткоин, способный забрать все те мощности, которые майнили эфир, или же когда большая часть майнеров продаст свои риги, и сложность сети альткоинов упадет. Точных прогнозов ни у кого нет, но сейчас есть достаточно крепкие криптовалюты на алгоритме POW, которые вскоре могут стрельнуть. Вот список альткоинов, в которые я верю: Ravencoin, ERGO, ETC, ETHW, Kaspa.

Стоит ли переключаться на новые криптовалюты? Я не уверен, что в этом есть смысл, ведь они тоже быстро теряют в доходности из-за притока майнеров. Так было с Radiant (RXD) и многими известными в узких кругах активами.