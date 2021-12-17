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Acer Nitro VG272UVbmiipx спереди

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Чем хорош

Выбор именно этой модели определили (помимо акционной цены в ЧП): очень приличная IPS-панель с охватом 95% цветового пространства DCI-P3; современное QHD (2К) разрешение 2560х1440, такая ЖК-матрица при размере пикселя 0,233 мм дает очень приятную четкую картинку без видимых пикселей; отсутствие у этой модели «кристаллический эффекта» на экране; Flickerless (отсутствие мерцания подсветки); ну и поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC с частотой обновления экрана в пределах 48-170 Гц. В предыдущем дочкином 24-дюймовом IPS FullHD мониторе ничего из вышеперечисленного не было от слова вообще, разве что зернистость и «кристаллический эффект» тоже отсутствовали. Так что апгрейд, думаю, вполне оправдан.

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Acer Nitro VG272UVbmiipx сзади

Что касается поддержки автоматической синхронизации от 48Гц, то владельцам немощных не очень мощных видеокарт переживать не стоит – монитор поддерживает технологию компенсации низкой частоты кадров (LFC), поэтому когда частота кадров падает ниже указанной отметки, монитор просто вставляет 2 одинаковых кадра вместо одного. Это позволяет сохранять безупречное качество игрового процесса без появления «рваных» кадров даже при сильном проседании FPS (подробнее о данной проблеме можно почитать, например, здесь) .

Дополнительно порадовало наличие заводской калибровки монитора, свидетельство о которой прилагается:

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Свидетельство заводской калибровки монитора

Меню настройки монитора качественно русифицировано, а навигация в нем очень удобна благодаря джойстику - тот хоть и расположен на задней панели, но легко «нащупывается» рукой и его ни с чем не перепутаешь, в отличие от одинаковых кнопок. Из-под Windows монитор можно настраивать еще проще – при помощи мыши, если установить фирменное приложение Acer Display Widget. В меню/приложении доступна масса настроек, если изображение по умолчанию вас не удовлетворит.

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Настройки Acer Display Widget

Пользовательское меню для домашнего устройства достаточно богато, даже встроенный индикатор частоты FPS вывести можно, чтобы не заморачиваться со сторонними программными утилитами. Здесь же можно проверить, не пора ли обновить прошивку устройства.

Интерфейс интерфейсу рознь

Как оказалось, есть важные нюансы, связанные с функциональностью монитора при подключении по разным интерфейсам. Изначально, будучи «посажен» на HDMI-кабель от старого монитора, новый дисплей несколько дней прожил с таким подключением, пока на выходных я наконец не добрался до него, чтобы выяснить, где же обещанные 170Гц. Ведь при HDMI-подключении монитор «выжимал» не более 144Гц. И все.

Подключение по DisplayPort (кстати, кабели HDMI и DisplayPort входят в комплект поставки и вам не придется заморачиваться с их поиском) моментально решило вопрос с частотой кадров, подняв верхнюю планку до заветных 170Гц.

Но, тем не менее, я решил остановиться на уровне 120 Гц, и вот почему:

Или герцы, или биты

Потому что в таком режиме доступен 10-битный цвет! А с герцовкой выше – уже нет. Только 8 бит.

Изображение с 10-битной цветопередачей выглядит потрясающе. Великолепно. Эффектно. Безукоризненно. Просто прелесть. Поэтому монитор эксплуатируется именно в варианте с 10-битной глубиной цветопередачи при частоте обновления экрана 120Гц.

Важный момент: при подключении по HDMI 10-битный цвет недоступен. Вообще.

Что же касается поддержки HDR, то она в мониторе есть, но… Работать за монитором в таком режиме решительно невозможно! Режим HDR в реальности какой-то «вырвиглазный». Во многом потому, что в этом режиме монитор задирает яркость настолько сильно, что «выжигает» сетчатку и глаза очень быстро устают, невзирая на отсутствие мерцания.

Также не рекомендую использовать режим VRB. Ом создан с гипотетической целью уменьшения «смазов» и повышения четкости динамического изображения. Однако, во-первых, с четкостью динамичного изображения у монитора и так нет никаких проблем. А во-вторых, и это самое неприятное, – при активации VRB монитор фактически переводит подсветку в режим мерцания, и работать за дисплеем становится очень неприятно.

Также обратите внимание, что при выборе энергосберегающего ЭКО-режима отключаются технологии FreeSync и G-SYNC, что не просто нехорошо, а очень даже плохо.

Касаемо встроенных 2Вт стереодинамиков. Они хоть и не отличные, но и плохими назвать их нельзя. Так, уверенные середнячки. Впрочем, они в нашем мониторе не используются. А вот встроенный аналоговый 3,5 мм аудиовыход на наушники разочаровал. Звук какой-то унылый, плоский, однотонный. В предыдущем мониторе звук с аналогичного выхода был куда «ярче»… Но на это можно просто «забить» и не пользоваться данным аудиовыходом.

Дисбаланс

С приобретением нового монитора в ПК возник дисбаланс – старая видеокарта RX570 уже «не вывозит» разрешение WQHD, хотя в FullHD еще вполне чувствовала себя бодрячком.

Вот итог тестирования в Shadow of the Tomb Raider в QHD на высоких настройках графики (ведь не стоит приобретать подобный дисплей чтобы играть на минималках, не так ли?):

Видеокарта демонстрирует серьезное отставание в QHD разрешении

Если обратить внимание на статистические показатели, то видим, что даже минимальное количество кадров за секунду, которое способен подготовить процессор (причем уже давно и далеко не топовый), существенно превышает максимальный FPS от видеокарты. А если мериться средними значениями FPS, то процессор «уделывает» видеокарту в 2,5 раза (!) по скорости подготовки кадров в данной игре. Потому, собственно, зависимость от GPU в игре – 100%-ная.

Конечно, под новый монитор не мешало бы поменять видеокарту на более современную и производительную. Но вы же сами все прекрасно понимаете…

Итог

В общем и целом 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx оказался хорош. В главном – качестве изображения – ему трудно предъявить претензии. Конкретно в моем экземпляре нет ни единого битого пикселя, а равномерность подсветки на очень, очень приличном уровне. Монитор – сказка, особенно с учетом неплохой скидки на ЧП. И если перед Новым годом вы где-нибудь встретите эту модель монитора по интересной цене, то можете не отказывать себе в удовольствии приобщится к прекрасному... Покамест не начали майнить на мониторах.