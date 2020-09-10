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Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике

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Зачем мне нужна удобная мышь

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С ноутбучной мышью я провожу довольно много времени. И, скажу я вам, форма и размер используемой мыши очень заметно влияют на ощущение комфорта/дискомфорта при работе. 

Еще совсем недавно моей основной мышью была Logitech M195. На ней моя рука чувствует себя достаточно удобно, и эта мышь уже много лет служит мне верой и правдой. Несмотря на многочисленные падения, мышка все еще «жива» и абсолютно не пострадала физически. Она, в свое время, пришла на смену Anywhere Mouse MX, у которой изрядно поистрепалось софт-покрытие. Вообще, за что я люблю беспроводные мыши Logitech – это за их пионерский режим «всегда готов». Когда ни возьми эту мышь – она всегда готова незамедлительно двигать курсор и реагировать на нажатия кнопок. Тогда как другие производители почему-то внедряют так называемый режим сна, когда спустя пару минут неактивности сенсор беспроводной мыши отключатся, и она вообще никак не реагирует на перемещения, пока не нажмешь кнопку. Как по мне – это жуткое неудобство и ужасно дискомфортное решение, которое еще и мало помогает в реальном продлении срока автономности. Исходя из личного опыта, могу с уверенностью сказать, что беспроводные мыши Logitech живут от батарей/аккумуляторов в разы дольше, чем мыши-конкуренты. И это их огромный плюс. А еще их отличает долговечность. Так, у меня имеется бесподобная мышь Logitech MediaPlay Cordless Mouse, в которой от старости уже начал разлагаться пластик синих боковых вставок, но сама мышь все еще отлично работает. При этом за 15 лет я сделал у мыши одно-единственное «техобслуживание», в ходе которого перепаял микрики кнопок (на левой возник даблклик) и заодно почистил колесо прокрутки от грязи. Затем, правда, качество у Logitech «поплыло». В той же Anywhere Mouse MX уже спустя год использования появился даблклик на левой кнопке, и пришлось перепаивать микрик с «донора».

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Кстати, до Logitech M195 я предпринимал попытки перейти на «альтернативные» беспроводные мыши. Первую мне выдали на работе. Я вернул ее в ИТ департамент спустя неделю – при работе с этой компактной мышью у меня начинала болеть кисть руки. Вторую, дорогую, беспроводную и игровую модель я купил уже сам… и продал спустя месяц. Рука с этой мышью тоже ощущала дискомфорт, который со временем лишь усугублялся.

После этих «экспериментов» я вновь вернулся к Logitech, взяв себе M195 – и не знал с ней проблем. Но всегда хочется чего-то новенького. После M195 я сделал еще одно приобретение. Заценив, что такое «silent» мышь на десктопе, мне захотелось иметь такой же «бесшумный клик» и на своей ноутбучной мыши. И я приобрел мышку Logitech M220 Silent. 

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К сожалению, тихим кликом все достоинства M220 Silent и ограничивались. А вот более узкий, чем у M195, корпус этой мыши заставлял мою ладонь чересчур скрючиваться при обхвате манипулятора, и рука буквально начинала болеть спустя каких-то полчаса работы с такой мышью. Поняв, что просто выбросил приличные деньги на ветер, я вернулся обратно к «старушке» Logitech M195. И спокойно с ней работал, пока не заметил новость о появлении «полноразмерной беспроводной мыши» Logitech M190.      

По словам производителя, мышь само совершенство: «Благодаря удобной конструкции полноразмерная беспроводная мышь Logitech M190 соответствует естественной форме кисти среднего и большого размера… Устройство хорошо подходит для работы как правой, так и левой рукой; эргономичный дизайн повторяет естественные изгибы ладоней большого размера. Специальные округлые кнопки предназначены для оптимального расположения пальцев, а дополнительная поддержка для кисти обеспечивает комфорт в течение всего дня». Ну как не купить такую прелестную мышь?  Я и купил.

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А эргономика в комплект не входит?    

Мышь поставляется в пластиковом блистере, вскрыв который (отрывается сзади) вы вряд ли уже сможете вернуть товар в магазин – упаковка то безвозвратно повреждена. 

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Только мышь и ничего лишнего

 

Достав мышку из упаковки, я с грустью осознал, что мои робкие надежды на комфортное боковое покрытие мыши не оправдались. По бокам был лишь грубый, «неотесанный» жесткий и скользкий пластик. Просто отличающийся цветом. Благодаря большим размерам и твердой пластмассе, после легкой и изящной M195, тяжелая мышь Logitech M190 ощущалась в руке настоящим кирпичом... 

Вот это все - твердый кусок пластмассы 


Удобство эксплуатации мыши не на высоте. Мышь мало того, что тяжелая, так центр тяжести еще и сильно смещен к задней части. При попытке приподнять мышь (даже не очень резко), пальцы удерживают и приподнимают легкую переднюю часть мыши, а тяжела задняя часть, «благодаря» гладкому пластику и отсутствию обратного скоса корпуса, благополучно выскальзывает из ладони и волочится попой филейной частью по столу/коврику/покрывалу или что там оказалось под мышью. Так себе пользовательский опыт, скажу я вам.    

Когда вес – не преимущество

 

Признаться, я думал, что со временем моя рука «притрется» к мыши, но… Вот прошел уже почти месяц, а моя рука так и не почувствовала обещанного комфорта. Берешь в руку и чувствуешь – не мое. Также на сайте Logitech написано: «точные нажатия кнопок, не создающие лишнего шума», но у мыши самый обычный громкий клик. 

Увы, но красивое описание расходится с суровой действительностью

 

Да, и еще: при длительной работе с Logitech M190 у меня начинала «запотевать» ладонь. Я понимаю, что лето, жара, но все же с предыдущими мышами такой проблемы не возникало.

Зато сенсор порадовал! Почему-то везде на сайтах продавцы пишут, что это обычный оптический сенсор. На самом деле нет.

Лазерный сенсор с чувствительностью 1000dpi безусловно хорош

 

В мыши установлен инфракрасный (с невидимым глазу спектром) лазерный сенсор с мощностью излучателя 1,4 мВт. Сенсор прекрасно работал на любой опробованной поверхности, за исключением шлифованной металлической пластины, куда ему пришлось однажды попасть. Точность позиционирования курсора я назвал бы высокой. Эх, а ведь получилась бы отличная мышь, кабы эргономика не подкачала. 

Внутри прячутся батарейка и ресивер

 

Увы, видимо придется опять возвращаться к Logitech M195…

Еще достал из закромов проводную мышь CROWN CMM-20, поработал с ней – вот ее форма с точки зрения эргономики мне очень нравится. При работе с мышью рука действительно ощущает комфорт, правда сенсор и колесо там средней паршивости. Жаль, что у Logitech нет чего-либо похожего по форме. Но CMM-20, конечно, не вариант. Вообще проводная мышь для мобильного ноутбука – сомнительное решение, я считаю. Приходится постоянно отключать/подключать мышь, плюс думать, куда деть «хвост» провода. А беспроводную бросил в карман – и пошел себе к заказчикам, механикам или на совещание… 

CROWN CMM-20, Logitech M190, Logitech M220 Silent, Logitech M170 и Logitech M195. В центре находится самая дорогая, и… самая неудобная для моей руки мышь.


Итог

Если вашей руке не нравится мышь, вы чувствуете при работе с ней дискомфорт – обязательно прислушайтесь к своим ощущениям и смените мышку на другую. Я, по крайней мере, знаю еще одного человека, которому смена мыши помогла убрать периодические ощущение «онемения» ладони и кисти, причем на проблему человек жаловался года полтора, а после смены мышки проблему «как рукой сняло».  

Р.S. Может порекомендуете удобную и выносливую мышь, которой пользуетесь вы? 

 

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