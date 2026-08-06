Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Несмотря на обнадёживающие показатели, компании скоро придётся столкнуться с конкуренцией со стороны Apple.

Компания Samsung Electronics сообщила о высоком спросе на свою новейшую линейку складных смартфонов, заявив, что Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8, по прогнозам, побьют рекорды предварительных заказов всех предыдущих моделей серии Z. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Почти половина покупателей, оформивших предварительный заказ, выбирают Galaxy Z Fold 8 (слева). Фото: Chris Welch/Bloomberg

Согласно заявлению Samsung, модели Fold 8 и Fold 8 Ultra в настоящее время опережают прошлогодние показатели предварительных заказов на 30%. По данным компании, на приземистый, широкоформатный Fold 8 приходится почти половина всех предварительных заказов. Это является свидетельством того, что новый дизайн уже смог завоевать популярность у потребителей еще до поступления устройства в магазины.

реклама

Дрю Блэкард, старший вице-президент по управлению мобильными продуктами в Samsung Electronics America, отметил, что такой сильный первоначальный рост продаж новой серии Galaxy Z, обусловленный новым форм-фактором, очень обнадёживает.

Все новейшие аппараты линейки Galaxy Z поступят в продажу с 7 августа. При этом южнокорейская компания продолжает активно рекламировать показатели предварительных заказов на свои новинки всего за несколько недель до того, как ей придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Apple, которая представит свой долгожданный складной iPhone в сентябре. Это устройство имеет схожую форму с Samsung Fold 8.

Другой конкурент – компания Google (входит в корпорацию Alphabet) – планирует представить свой Pixel 11 Pro Fold 12 августа, хотя этот аппарат отличается более высокой и узкой формой, соответствующей Fold 8 Ultra. Однако Samsung позиционирует новую модель как более подходящую для развлечений и чтения электронных книг, а также обладающую другими преимуществами, которые дает более широкий и короткий внутренний дисплей.

Как отмечает Bloomberg, выход компании Apple на рынок складных смартфонов может существенно увеличить продажи в этой категории. Устройства такого типа по-прежнему занимают лишь крошечную долю рынка по сравнению со смартфонами в традиционном форм-факторе. Причина в том, что последние просто стоят значительно дешевле.

До последнего времени Samsung занимала доминирующее положение в сегменте складных смартфонов на рынке США, легко опережая таких конкурентов, как Google и Motorola. Но маркетинговые возможности Apple и большая база пользователей iPhone являются предпосылками для гораздо более серьезной конкуренции.