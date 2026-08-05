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crazycat21

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

SpaceX выбрала чипы NVIDIA в качестве «мозга» для орбитального центра обработки данных Starmind AI1
Каждый из спутников Starmind будет оснащён графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами Vera.
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SpaceX и NVIDIA выводят искусственный интеллект за пределы Земли. Они сообщили о планах по созданию спутника, предназначенного для выполнения сложных вычислительных задач в области ИИ непосредственно на околоземной орбите. Две компании объявили о совместной разработке вычислительной нагрузки для спутника Starmind AI1. Этот космический аппарат предназначен для обработки задач ИИ на низкой околоземной орбите с использованием новейшего вычислительного оборудования корпорации NVIDIA.

Спутник Starmind AI1. Изображение: SpaceX

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В планах SpaceX создание орбитальной сети, которая в конечном итоге может насчитывать до миллиона спутников. Таким образом, это будет, по сути, распределённый суперкомпьютер с искусственным интеллектом, только размещённый в космосе. В случае реализации замыслов эта орбитальная группировка значительно расширит вычислительные мощности за пределами наземных центров обработки данных. Кроме того, она будет использовать высокоскоростные лазерные каналы связи для передачи данных между спутниками.

SpaceX планирует оснастить свои первые спутники Starmind процессорами Vera и графическими процессорами Rubin. Компания NVIDIA недавно представила это оборудование как часть своего развивающегося портфеля решений для космических вычислений. Илон Маск также поддержал партнерство. Миллиардер заявил, что SpaceX обязалась использовать исключительно графические процессоры NVIDIA, потому что «они лучшие».

Объявленное сотрудничество между компаниями знаменует собой пополнение растущего списка партнёров NVIDIA в области космических вычислений. Когда корпорация в марте этого года представила свою платформу для размещения в космосе, она назвала шесть партнёров по запуску, однако компании SpaceX среди них не было. Аэрокосмическая компания была добавлена в новую экосистему, поскольку обе фирмы продвигают инфраструктуру ИИ за пределы наземных сетей.

Сообщается, что каждый из спутников Starmind будет оснащен графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами Vera для космических вычислений класса центров обработки данных.

Согласно данным NVIDIA, модуль Space-1 Vera Rubin способен обеспечить до 25 раз более высокую производительность обработки данных в области ИИ по сравнению с графическим процессором H100. Как ожидается, начало коммерческих поставок новой платформы состоится до конца года. 

Компания SpaceX считает, что космос предоставляет ряд преимуществ для вычислений с использованием искусственного интеллекта. Спутники, размещённые на солнечно-синхронной орбите, обеспечены стабильным электропитанием за счёт энергии Солнца.

Инженеры также разработали архитектуру Starmind для гибкости аппаратного обеспечения. В перспективных спутниках предусмотрена замена бортовых процессоров на более новые чипы от разных поставщиков без полной переработки конструкции космического аппарата.

Испытания прототипа спутника Starmind AI1 запланированы на начало 2027 года. Если разработка пойдёт в соответствии с запланированным графиком, SpaceX рассчитывает начать серийное производство аппаратов в конце того же года.

Процесс регулирования остается незавершенным. Федеральная комиссия связи (FCC) одобрила первоначальную заявку компании на расширение спутниковой группировки, поданную в этом году, однако окончательное решение по более широкому развертыванию спутников ещё не принято. Ранее SpaceX обратилась в Федеральную комиссию связи с просьбой разрешить запуск и размещение до одного миллиона спутников-центров обработки данных на орбите на высоте от 500 до 2000 километров над поверхностью Земли. В заявке компании описывается оптическая сеть связи петабитного масштаба, которая позволит спутникам обмениваться данными с использованием высокоскоростных лазерных каналов связи.

#nvidia #новости #искусственный интеллект #космос #илон маск #spacex #чипы #спутники #rubin #vera
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