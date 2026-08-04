Министерство обороны США отменило тендер на закупку лития для своих стратегических запасов, что является ещё одним очевидным признаком трудностей, с которыми оно сталкивается, пытаясь укрепить поставки критически важных. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Пентагона, американское военное ведомство отказалось от проведения тендера на поставку почти 16000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества в рамках контракта, стоимость которого может составить до 300 миллионов долларов. Причина отказа не указана.
Согласно информации агентства, тендер на поставку лития был объявлен 2 июля, первоначальный крайний срок подачи заявок на участие был установлен на 17 июля, однако затем он дважды переносился. Поставщикам предлагалось установить фиксированные цены на поставки в течение пяти лет. Было заявлено, что правительство США готово потратить на реализацию этого контракта от 1 до 300 миллионов долларов.
Для Штатов критически важные полезные ископаемые стали политическим приоритетом с целью сокращения зависимости от основного поставщика, которым является Китай. Цены на карбонат лития, используемый в электромобилях и системах хранения энергии, в КНР с начала года уже выросли почти на 20% и по-прежнему остаются нестабильными.
Согласно информации Bloomberg, это уже не первый случай отмены правительственного тендера на закупку критически важных минералов в Штатах. В прошлом году Агентство по оборонным закупкам (DLA), в ведении которого находится управление Национальным оборонным запасом, обеспечивающим поставки металлов для нужд вооруженных сил США, отменило тендер на закупку кобальта. Этот стратегически важный металл используется в при производстве аккумуляторов и в аэрокосмической отрасли.
С учётом приведённой информации неудивительно, что Пентагон решил отменить свой тендер на приобретение лития. Цены на это стратегическое сырьё на рынке весьма нестабильны, спрос из-за бума искусственного интеллекта и роста производства электромобилей постоянно растёт, Пентагон хотел, чтобы поставщики обеспечили фиксированную цену, да ещё на продолжительный период. Поэтому желающих не нашлось.