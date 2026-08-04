Видимо, среди поставщиков не нашлось желающих из-за бума искусственного интеллекта.

Министерство обороны США отменило тендер на закупку лития для своих стратегических запасов, что является ещё одним очевидным признаком трудностей, с которыми оно сталкивается, пытаясь укрепить поставки критически важных. Об этом сообщает Bloomberg.

Здание Пентагона в Вашингтоне. Фото: AFP/Getty Images

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Пентагона, американское военное ведомство отказалось от проведения тендера на поставку почти 16000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества в рамках контракта, стоимость которого может составить до 300 миллионов долларов. Причина отказа не указана.

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Согласно информации агентства, тендер на поставку лития был объявлен 2 июля, первоначальный крайний срок подачи заявок на участие был установлен на 17 июля, однако затем он дважды переносился. Поставщикам предлагалось установить фиксированные цены на поставки в течение пяти лет. Было заявлено, что правительство США готово потратить на реализацию этого контракта от 1 до 300 миллионов долларов.

Для Штатов критически важные полезные ископаемые стали политическим приоритетом с целью сокращения зависимости от основного поставщика, которым является Китай. Цены на карбонат лития, используемый в электромобилях и системах хранения энергии, в КНР с начала года уже выросли почти на 20% и по-прежнему остаются нестабильными.

Согласно информации Bloomberg, это уже не первый случай отмены правительственного тендера на закупку критически важных минералов в Штатах. В прошлом году Агентство по оборонным закупкам (DLA), в ведении которого находится управление Национальным оборонным запасом, обеспечивающим поставки металлов для нужд вооруженных сил США, отменило тендер на закупку кобальта. Этот стратегически важный металл используется в при производстве аккумуляторов и в аэрокосмической отрасли.

С учётом приведённой информации неудивительно, что Пентагон решил отменить свой тендер на приобретение лития. Цены на это стратегическое сырьё на рынке весьма нестабильны, спрос из-за бума искусственного интеллекта и роста производства электромобилей постоянно растёт, Пентагон хотел, чтобы поставщики обеспечили фиксированную цену, да ещё на продолжительный период. Поэтому желающих не нашлось.