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crazycat21
Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая расширить использование ИИ
С его слов, НОАК должна усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий, углубить разработку и применение сетевых информационных систем.
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В ходе своего выступления накануне 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что армия добилась значительного прогресса в модернизации, и призвал к решительным шагам для достижения поставленных целей.

Председатель КНР Си Цзиньпин объезжает войска во время масштабного военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года. Фото: Синьхуа

Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, на заседании рабочей группы Политбюро 29 июля глава государства заявил, что НОАК должна «усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий, углубить разработку и применение сетевых информационных систем и постепенно создать интеллектуальную военную систему».

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Комментарии Си Цзиньпина, вероятно, отражают нынешнее мнение руководства страны о том, как Народно-освободительная армия Китая продвигается к достижению своих столетних целей. Несмотря на то, что официальный Пекин никогда прямо не говорил о конкретных возможностях, необходимых для достижения этой цели, НОАК заявляла, что поставленная задача включает в себя ускоренное развитие интеллектуальных сил, а также модернизацию вооружения и техники. В Китае широко распространена точка зрения, что для достижения целей необходима интеграция новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), в военную сферу.

#новости #китай #искусственный интеллект #армия #ноак #кнр #си цзиньпин
Источник: scmp.com
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