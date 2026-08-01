В ходе своего выступления накануне 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что армия добилась значительного прогресса в модернизации, и призвал к решительным шагам для достижения поставленных целей.
Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, на заседании рабочей группы Политбюро 29 июля глава государства заявил, что НОАК должна «усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий, углубить разработку и применение сетевых информационных систем и постепенно создать интеллектуальную военную систему».
Комментарии Си Цзиньпина, вероятно, отражают нынешнее мнение руководства страны о том, как Народно-освободительная армия Китая продвигается к достижению своих столетних целей. Несмотря на то, что официальный Пекин никогда прямо не говорил о конкретных возможностях, необходимых для достижения этой цели, НОАК заявляла, что поставленная задача включает в себя ускоренное развитие интеллектуальных сил, а также модернизацию вооружения и техники. В Китае широко распространена точка зрения, что для достижения целей необходима интеграция новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), в военную сферу.