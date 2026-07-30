Коллективная Европа тоже пытается отстаивать свой технологический суверенитет, только чипы в этих центрах будут от американских компаний.

Европейский союз предложил компаниям подать заявки на строительство до семи центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) за счёт средств объединения, что является частью плана блока по снижению зависимости от зарубежных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: © Jakub Porzycki/ NurPhoto via Reuters Connect

Согласно заявлению Еврокомиссии, на строительство этих объектов, названных «гигафабриками искусственного интеллекта», будет выделено 10 миллиардов евро (11,5 миллиардов долларов) от ЕС и стран-членов, также примерно вдвое больше инвестиций со стороны частного сектора.

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В настоящее время в распоряжении Брюсселя имеется только 2 миллиарда «государственных» средств. Остальная часть финансирования должна быть утверждена в следующем бюджете Евросоюза.

Тендер на строительство центров обработки данных – это следующий шаг в региональной стратегии, реализация которой сталкивается с задержками. Кроме того, её объемы финансирования незначительны по сравнению с инвестициями в США, Азии и государствах Ближнего Востока. ЕС позиционирует эти площадки как важный столп своей стратегии технологического суверенитета, снижающий зависимость от критически важных услуг, импортируемых из Кремниевой долины и Азии.

О своих планах по созданию центров обработки данных Евросоюз впервые объявил в 2025 году. При этом Брюссель пообещал «мобилизовать» 20 миллиардов евро, не уточнив, какая часть этих средств поступит из государственных или частных фондов. Эта неясность вызвала недовольство среди некоторых компаний, планировавших участвовать в тендерах.

Теперь Еврокомиссия заявила, что компании и инвесторы могут подавать заявки на два типа объектов: четыре площадки с минимальным количеством 75000 чипов для ИИ, которые получат до 500 миллионов евро государственных средств; и три более крупные площадки с не менее чем 100000 чипов и вдвое большим финансированием.

Начало строительства центров обработки данных запланировано на первый квартал 2027 года. Проекты будут реализованы в два этапа, поскольку для расширения масштабов объектов потребуется финансирование, условия предоставления которого пока ещё находятся на стадии обсуждения.

Хотя некоторые этапы процесса закупок могут быть зарезервированы для компаний из Европы для поддержки стартапов и развивающихся предприятий, Еврокомиссия подчеркнула, что блок подписал письма о намерениях с производителями чипов для искусственного интеллекта AMD, NVIDIA и Qualcomm в рамках торгового соглашения между ЕС и США, «чтобы обеспечить консорциумам беспрепятственный доступ к необходимому оборудованию».