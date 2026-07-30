Однако у BYD, как и у других китайских компаний, есть целый ряд конкурентных преимуществ.

Китайская компания BYD, гигант по производству электромобилей, планирует представить своих первых человекоподобных роботов в ближайшие несколько недель, поскольку китайские производители электромобилей ускоряют своё продвижение на рынок воплощенного искусственного интеллекта. Появление новой продукции будет означать ещё большее усиление конкуренции с американской Tesla.

Фото: AFP

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Компания из Шэньчжэня сообщила газете South China Morning Post, что долгожданный дебют её первых человекоподобных роботов состоится в августе в автосалонах Di Space.

Согласно заявлению компании, роботы будут не просто концептуальным продуктом, а смогут взаимодействовать с посетителями выставочных залов Di Space.

Сеть центров Di Space компании BYD демонстрирует новейшие автомобильные технологии и продукцию фирмы, а сами центры спроектированы таким образом, чтобы предложить посетителям более полное погружение в атмосферу автомобиля по сравнению с традиционными автосалонами.

Ранее крупнейший в мире производитель электромобилей неоднократно заявлял о своем намерении выйти на рынок человекоподобных роботов, следуя по пути, проложенному компанией Tesla с её роботом Optimus.

В июне Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD, сообщила, что компания инвестировала огромные средства в искусственный интеллект (ИИ) и связанные с ним технологии, такие как человекоподобная робототехника. Она также заявила, что Китай станет первым рынком в мире, где будет наблюдаться полная коммерциализация человекоподобных роботов.

Другие китайские производители электромобилей, включая Xpeng, Li Auto и Xiaomi, также имеют собственные планы по разработке человекоподобных роботов, предназначенных для выполнения широкого спектра задач: начиная от работы на производстве, логистики и заканчивая сферой гостеприимства и ухода за пожилыми людьми.

Аналитики считают, что китайские компании намерены бросить вызов Tesla, которая в настоящее время активно продвигает свой проект Optimus на рынках всего мира.

«Представление компанией BYD модели производства человекоподобных роботов укрепит позиции китайских производителей электромобилей в этой области. Рынок будет внимательно следить за другими деталями, такими как производственные мощности и цены на роботов», –заявил Дин Хайфэн, консультант финансовой консалтинговой фирмы Integrity из Шанхая.

Весной этого года глава китайского подразделения Tesla Аллан Ван Хао заявил, что шанхайский завод Gigafactory компании в конечном итоге сможет производить человекоподобных роботов, поддержав амбиции генерального директора Илона Маска по превращению Tesla в компанию, занимающуюся физическим ИИ. Tesla пока не начала коммерциализацию Optimus.

В этом месяце компания Xpeng заявила, что рассчитывает производить более 1000 человекоподобных роботов в месяц уже к концу 2026 года. Производитель автомобилей из Гуанчжоу считает, что его производственные мощности проложат путь к глобальному запуску человекоподобного робота нового поколения Iron. Начало коммерческих поставок устройства запланировано на 2027 год.

Как отметил Дин Хайфэн, китайские автопроизводители соревнуются с Tesla в напряженной гонке за доминирование в области физического искусственного интеллекта на фоне обострившегося технологического соперничества между США и Китаем.

В декабре прошлого года Илон Маск поддержал робот Iron компании Xpeng в социальных сетях, предсказав при этом, что китайские компании будут доминировать на мировом рынке робототехники наряду с Tesla.

Сектор человекоподобных роботов – одна из областей, в которой США и Китай стремятся получить преимущество.

Как считают аналитики отрасли, КНР имеет преимущество перед США в цепочке поставок робототехники, особенно с учетом масштабного внутреннего производства высококачественных и экономически эффективных компонентов.