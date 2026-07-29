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crazycat21
Администрация Трампа запретила ввоз китайских человекоподобных роботов для защиты развития ИИ в США
Очередной виток технологического противостояния с Китаем
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Администрация Трампа объявила о запретах на импорт новых китайских роботов и инверторов, стремясь защитить развитие американского искусственного интеллекта от угроз национальной безопасности и вернуть в страну ключевые отрасли, которые, как ожидается, будут стремительно развиваться. Об этом сообщает Reuters.

Человекоподобный робот на автомобильном производстве. Фото: UBTech Robotics

Федеральная комиссия по связи (FCC) ввела ограничения на ввоз в Китай новых роботов, похожих на людей или животных, а также инверторов, которые используются для подключения оборудования центров обработки данных к источникам возобновляемой энергии и аккумуляторным батареям.

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Ограничения, введённые администрацией президента Дональда Трампа, направлены на обеспечение безопасности цепочки поставок искусственного интеллекта в США. Это связано с рисками, которые могут возникнуть из-за нарушений, кражи данных и кибератак со стороны Китая. Кроме того, правительство стремится стимулировать компании к переносу производства в США.

«Эти устройства могут создать уязвимости в цепочках поставок, которые могут подорвать экономическую и национальную безопасность США, а также создать угрозу кибербезопасности для критически важной инфраструктуры Америки», – говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи. 

Руководитель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что его организация продолжит деятельность по защите ключевых логистических цепочек в Соединённых Штатах.

Посольство КНР в США сообщило, что правительство Китая настоятельно рекомендует Соединённым Штатам прислушаться к разумным и объективным голосам деловых кругов обеих стран и прекратить нападки на китайские компании и угрозы в их адрес. Также было отмечено, что Китай готов принять все необходимые меры в ответ на любые действия, которые могут нанести существенный ущерб его интересам.

Как отмечает Reuters, некоторые аналитики прогнозируют широкое внедрение человекоподобных роботов на основе ИИ как в промышленном, так и потребительском секторах. В то же время стремительный рост объёмов строительства центров обработки данных на территории США будет зависеть от надёжных источников поставок инверторов.

Глава минфина США Скотт Бессент уже предупредил, что компании из Китая, занимающиеся разработкой ИИ, могут попасть под санкции Вашингтона за «кражу» американской интеллектуальной собственности.

Американские власти также стараются не допустить повторения ситуации, схожей с той, что сложилась с редкоземельными металлами, которые играют важную роль в высокотехнологичном производстве. Китай настолько укрепил свои позиции в этой сфере, что смог использовать их для достижения значительных результатов на международной арене.

Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что после введения запрета Федеральная комиссия по связи всё же освободит от ограничений поставщиков, которые не являются китайскими компаниями. Так было сделано в случае недавних запретов на иностранные дроны и маршрутизаторы.

Ограничения будут распространяться только на устройства, которые ещё не поступили в продажу. Однако Федеральная комиссия по связи имеет право аннулировать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к продаже в США.

#новости #сша #китай #технологии #искусственный интеллект #трамп #человекоподобные роботы
Источник: reuters.com
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