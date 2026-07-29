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crazycat21
Bloomberg: Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
Основатель Telegram Павел Дуров заочно обвинён в содействии террористической деятельности. ФСБ утверждает, что через мессенджер украинские спецслужбы склоняли людей к преступлениям.
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Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Заявлено, что он позволил украинским спецслужбам использовать популярное приложение для обмена сообщениями. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Федеральная служба безопасности России сообщила, что 41-летний Дуров внесен в международный список разыскиваемых лиц. Сообщается, что глава Telegram не смог удалить многочисленные каналы, чаты и ботов этого мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации актов саботажа и терроризма и кибермошенничества.

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Как отмечает агентство, в феврале этого года российские власти уже начали расследование в отношении Дурова, который также является гражданином ОАЭ, после его критики государственной политики в отношении социальных сетей. «Российская газета» тогда писала о том, что он представляет собой «прямую угрозу социально-политической стабильности» в России и что он находится под иностранным влиянием. Тогда Дуров обвинил власти России в том, что они якобы ищут новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram.

Это произошло после того, как Минцифры ограничило доступ к Telegram, обвинив его в несоблюдении внутренних законов о хранении персональных данных. В августе прошлого года регулятор заблокировал голосовые и видеозвонки через мессенджер.

С учётом приведённой Bloomberg информации, необходимо отметить, что она несколько неполная. Дуров обвиняется в содействии терроризму и объявлен в международный розыск из-за чат-бота знакомств «Дайвинчик/Leo», с помощью которого украинские спецслужбы вовлекают граждан России (молодых людей) в противоправную деятельность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надзорные органы продолжают контакты с Telegram по возобновлению доступа к мессенджеру. Однако большой активности по данному вопросу со стороны мессенджера нет.

#новости #telegram #павел дуров #розыск
Источник: bloomberg.com
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