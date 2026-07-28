Компании придётся конкурировать с Nissan и Honda.

Китайская компания BYD добавила в свой модельный ряд для рынка Японии миниатюрный электромобиль Racco, тем самым бросив вызов отечественным брендам в самом важном для страны сегменте автомобильного рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

Электромобиль Racco компании BYD, представленный в Токио. Фото: Nicholas Takahashi/Bloomberg

Ацуки Тофукудзи, генеральный директор BYD Auto Japan, сообщил, что базовая версия модели Racco имеет минимальный запас хода в 210 км и с учётом субсидий будет стоить менее двух миллионов иен (12210 долларов США). Таким образом, новинка находится в одном ряду с моделью Sakura производства Nissan – самым продаваемым электромобилем в Японии.

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Недорогие и сверхкомпактные кей-кары, или маленькие, лёгкие и экономичные автомобили, составляют почти 40% продаж новых авто на рынке Японии. Они чаще всего предлагаются в виде микроавтобусов или пикапов. Такие транспортные средства отличаются доступностью и универсальностью, они идеально подходят для узких переулков и сельских дорог островного государства. Новые модели с бензиновыми двигателями продаются всего за 1,2 миллиона иен.

Выпуск миниэлектромобиля делает BYD конкурентом крупнейшими автопроизводителями страны на их внутреннем рынке, который смогли завоевать лишь немногие иностранные бренды. Появление кей-кара показывает, что китайская компания не собирается уходить из Японии, даже после не слишком успешного старта с момента выхода на рынок страны более трёх лет назад.

Согласно информации Bloomberg, компании группы Toyota, Suzuki и Daihatsu, а также Honda, совместно контролируют около 80% внутреннего рынка малолитражных автомобилей, ключевого сегмента начального уровня.

Агентство отмечает, что электромобили были встречены японскими покупателями довольно прохладно, поэтому Racco столкнется с трудностями как из-за иностранного названия, так и из-за полностью электрической силовой установки.

Nissan Sakura, на долю которого в 2025 году приходилось 22% от общего объема продаж электромобилей в Японии, стоит около 2,44 миллиона иен и имеет максимальный запас хода в 180 километров при полной зарядке. Полностью электрический кей-кар Honda N-One стоит около 2,7 миллиона иен.

При этом обе японские модели имеют право на существенные субсидии, которые могут значительно снизить стоимость в зависимости от места покупки. Например, новая Sakura в Токио с учётом субсидии может стоить на один миллион иен дешевле.

Базовая цена BYD Racco составляет 2,15 миллиона иен, а модель в премиальной версии обойдётся около 2,5 миллиона иен. По словам Ацуки Тофукудзи, при приобретении всех версий будет распространяться субсидия в размере 150 тысяч иен.