В самой компании не согласны с этим и считают, что конкуренты должны разрабатывать собственную продукцию, а не требовать возмещения ущерба.

Проигрыш компанией Google первого дела, возбужденного против неё в соответствии с новым законодательством ЕС, открывает двери для волны частных исков с требованиями о возмещении ущерба в суммарном размере до 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: David Paul Morris/Bloomberg

По данным шести юристов и финансистов, а также по результатам рассмотрения исков, поданных в шести государствах, поисковый гигант, входящий в холдинг Alphabet, уже получил многомиллиардные штрафы со стороны Евросоюза с 2017 года. Теперь компания столкнулась с судебными исками от более мелких европейских компаний-конкурентов.

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Причиной этого стал штраф в размере одного миллиарда долларов, наложенный на Google в соответствии с Законом о цифровых рынках ЕС за то, что компания отдавала предпочтение собственным сервисам и препятствовала разработчикам приложений направлять пользователей к более дешёвым вариантам за пределами своего магазина приложений Google Play.

Как считают юристы, обнаружение новых нарушений приведёт к подаче очередных исков. «Я думаю, это вызовет новую волну судебных разбирательств», – сказал Томас Хоппнер, партнёр компании Geradin Partners, которая консультировала немецкую платформу сравнения цен Idealo по вопросам злоупотреблений на рынке.

В ноябре прошлого года суд Берлина присудил компании Idealo компенсацию в размере 465 миллионов евро (528,9 миллионов долларов). Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный судом Германии за нарушение антимонопольных законов.

По мнению Хоппнера, специализированные поисковые фирмы могут потребовать возмещения убытков не только за период действия соглашения о регулировании рынка, но и за годы, предшествовавшие нарушениям этого соглашения. Это может быть сделано в соответствии со ссылкой на более раннее законодательство Евросоюза, запрещающее компаниям злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.

В самой компании Google назвали подобные утверждения необоснованными.