Небольшая проблема с креплением пассажирских кресел.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что сиденья на сотнях самолётов Boeing 737 MAX, зарегистрированных в Штатах, могут нуждаться в проверке в случае неправильной установки оборудования, требующей ремонта. Об этом сообщает Reuters.

Сборочная линия самолётов Boeing 737 Max. Фото: David Ryder/Bloomberg

По данным ведомства, если не принять необходимые меры, кресла могут травмировать пассажиров и членов экипажа во время аварийной посадки или заблокировать проход и замедлить эвакуацию.

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Предложенная Федеральным управлением гражданской авиации директива по лётной годности распространяется на 453 самолёта данного типа, зарегистрированных в США. FAA имеет юрисдикцию только над американскими авиаперевозчиками, однако иностранные регулирующие органы, как правило, следуют директивам FAA.

По информации консалтинговой и аналитической компании IBA, на сегодняшний день в мире эксплуатируются около 2300 пассажирских авиалайнеров линейки 737 MAX, из них 823 единицы – в Соединённых Штатах.

Как отмечает Reuters, американский регулятор выпустил свою директиву в то время, когда авиастроительная корпорация Boeing продолжает работу над улучшением качества выпускаемой продукции и наращиванием объёмов производства. Проблемы с качеством были выявлены в начале 2024 года, когда в полёте у почти нового лайнера Boeing 737 MAX, принадлежащего авиакомпании Alaska Air, оторвалась панель дверного замка.

В проекте директивы по лётной годности FAA говорится о том, что агентство располагает информацией о неправильной установке некоторых пассажирских сидений в направляющие. Это означает, что узлы сидений могут отсоединиться от направляющих при увеличении нагрузки, попадании в зону турбулентности или при аварийной посадке.

На каждом самолёте линейки 737 MAX может быть до 69 пассажирских сидений, смонтированных на направляющих. Согласно оценкам Федерального управления гражданской авиации, осмотр каждой детали займёт около часа, ремонт займёт такое же время, при этом никаких запчастей не потребуется. Авиакомпании смогут привлечь нескольких технических сотрудников для одновременной проверки сидений, что значительно сократит общее время осмотра каждого борта.

В директиве не указано, в течение какого времени авиаперевозчики должны устранить выявленную проблему.

В Boeing заявили, что компания выпустила инструкции для операторов самолётов по этому вопросу в конце 2025 года.