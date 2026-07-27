Утверждается, что это устройство весьма эффективно против комаров.

На смену различным химическим спреям, ловушкам для насекомых и липким сеткам в вопросе борьбы с комарами в скором времени могут прийти дроны. Стартап Tornyol из Парижа, поддерживаемый американской компанией Y Combinator, внедряет технологию «воздушного боя» для борьбы с комарами на приусадебных участках и в регионах, поражённых малярией. Флагманский продукт компании – миниатюрный автономный квадрокоптер массой всего 40 граммов, который активно патрулирует небо. Обнаружив вредителя в воздухе, дрон совершает высокоскоростной «перехват» и поражает цель своими пропеллерами.

Автономный дрон для борьбы с насекомыми. Фото: Tornyol

Лёгкий дрон компании Tornyol специально разработан для безопасной эксплуатации вблизи людей и домашних животных. Он оснащён закрытыми пропеллерами, автоматической системой предотвращения столкновений и имеет компактные размеры, что исключает физические риски при перехвате в воздухе.

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Стандартными методами борьбы с комарами являются пассивные ловушки, генетическая модификация, стерилизация видов и химические инсектициды. Однако и они имеют свои ограничения, представляют экологические риски или опасность для здоровья людей и домашних животных. Именно поэтому инновационные технологические компании теперь применяют активный, воздушный подход к борьбе с вредителями.

Согласно информации на сайте разработчика, дрон Tornyol для охоты на комаров, а именно модель LeSonar2, активно отслеживает и уничтожает насекомых в воздухе. Его оборудование сочетает ультразвуковой сонар, аналогичный тому, что есть у летучих мышей, с интеллектуальными алгоритмами обработки данных. Сообщается, что система оснащена 32 ультразвуковыми излучателями, 380 микрофонами от смартфонов и процессором Artix-7 FPGA. Для навигации в полной темноте система создает трёхмерную пространственную карту в реальном времени при помощи высокочастотных акустических импульсов.

Для защиты безобидных насекомых, домашних животных и детей дрон анализирует уникальные сонарные сигнатуры, такие как частота взмахов крыльев и гармонические структуры. Это помогает точно отличать комаров, переносящих болезни, от безобидных видов, обеспечивая при этом безопасность пользователей с помощью управления через мобильное и веб-приложение.

Несмотря на то, что устройство пока ещё находится в разработке, уже известна его стоимость. Оно будет продаваться по цене 1100 долларов США при единовременной оплате либо за 50 долларов в месяц по подписке. Предварительный заказ уже доступен за 100 долларов. Компания-разработчик утверждает, что её система в 100 раз экономичнее стационарных ловушек и может снизить количество летальных исходов от малярии на 100% в городских районах и пригородах. Кроме того, заявлено, что один такой дрон может контролировать до площадь до двух гектаров.

Однако время полёта этого «перехватчика» составляет всего три минуты на одном заряде. После чего требуется зарядка аккумулятора на базовой станции, которая занимает 30 минут. В районах с высокой концентрацией насекомых такого времени работы явно не достаточно. Но компания Tornyol остается невозмутимой. Её инженерная группа занимается разработкой систем стыковки батарей, которые могут обеспечить длительное нахождение в воздухе.